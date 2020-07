Vivement dimanche : Michèle Bernier et un mentaliste face à Michel Drucker

Rendez-vous incontournable pour ceux qui aiment passer un dimanche après-midi lovés dans leur canapé, Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain, émissions présentées par Michel Drucker, proposent chaque semaine de s'entretenir avec des personnalités. Le 19 juillet 2020, Michèle Bernier viendra se confier face au présentateur.

Après Fanny et Tom Leeb, Lisa Azuelos ou Pierre Perret la semaine dernière, c'est au tour de la fille du Professeur Choron, comédienne de renom et mère de Charlotte et Enzo Gaccio (leur père est Bruno Gaccio, mais le couple s'est séparé il y a longtemps à présent) d'être mise à l'honneur. Après que sa tournée pour le spectacle Vive demain a été interrompue à cause du Covid-19, la sexagénaire repartira prochainement sur les routes.

Écrit par Marie Pascale Osterrieth et Michèle Bernier et mise en scène de Marie Pascale Osterrieth, ce seul-en-scène traite de la vie et de l'avenir de façon positive. Un spectacle au ton humoristique qui n'est pas sans rappeler les précédents spectacles de Michèle Bernier comme Le Démon de midi ou Et pas une ride.

Puis, dans Vivement dimanche prochain, Michel Drucker recevra Viktor Vincent (vu dans Diversion à plusieurs reprise sur TF1), venu faire la promotion de son Mental Circus. Il est considéré comme l'un des meilleurs mentalistes français. Peut-être dévoilera-t-il ses talents auprès de Michel Drucker.

Rendez-vous le 19 juillet 2020 pour découvrir l'émission avec Michèle Bernier et Viktor Vincent, à partir de 14h20, sur France 2.