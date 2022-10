Vivement dimanche : Lynda Lemay rayonnante à Paris, Philippe Bouvard soutenu par Colette, sa femme depuis 69 ans

Comme chaque semaine, Michel Drucker prend les commandes de Vivement dimanche, son émission phare diffusée sur France 3. Sur son historique fauteuil rouge, le célèbre animateur reçoit du beau monde. Après Armelle en canne et Josiane Balasko soutenue par son mari en coulisses, place à de nouveaux invités tout aussi prestigieux.

Dès 13h30, c'est Bernard Lavilliers qui prendra place sur le plateau. L'occasion pour le chanteur d'évoquer sa carrière, mais aussi ses concerts à venir. Rappelons qu'il se produira à l'Olympia du 27 au 30 octobre 2022, où il présentera à ses fans Sous un soleil énorme, son 23e et nouvel album. A ses côtés dans Vivement dimanche, la belle Lynda Lemay, actuellement en tournée pour son spectacle La vie est un conte de fous, apparaît radieuse et ultra souriante, comme à son habitude. D'ailleurs, la charmante brune aux yeux bleus de 56 ans sera sur la scène de l'Olympia elle aussi, le 11 octobre 2022.

Par la suite, Michèle Bernier à l'affiche de la pièce de théâtre Je préfère qu'on reste ensemble signée Laurent Ruquier, Elsa Zylberstein venue évoquer le film Simone, le voyage du siècle retraçant la vie de Simone Veil, Daniel Guichard qui sillonne la France et se produira au Grand Rex de Paris en janvier prochain ainsi que Roland Magdane qui présente son spectacle intitulé Ma femme et moi seront de la partie. Enfin, le show se terminera sur un tour de magie de David Jarre.

Mais avant cela, Philippe Bouvard s'installe à son tour sur le fauteuil rouge du mythique Studio Gabriel. Et il ne vient pas les mains vides ! Le journaliste de renom, qui fêtera en fin d'année son 93e anniversaire, apporte son livre baptisé Le petit monde de Don Bouvardo (éditions L'Archipel) tout juste publié et dans lequel il retrace sept décennies de carrière. Complice avec Michel Drucker sur le plateau, Philippe Bouvard peut aussi compter sur la présence et le soutien de sa femme Colette, à qui il est marié depuis 69 ans et à qui il n'a pas toujours été fidèle, et son attachée de presse.

En bref, l'animateur propose une nouvelle émission qui promet, comme chaque semaine !