Chloé Nabédian et Christelle Chollet lumineuses et sublimes face à Pascal Elbé pour un Vivement dimanche festif

Oui, le 1er janvier 2023 est un jour férié. Mais Michel Drucker ne sera pas aux abonnés absents pour autant ! En effet, les téléspectateurs de France 3 pourront bel et bien débuter l'année en beauté avec le présentateur de 80 ans qui sera aux commandes d'un inédit de Vivement dimanche. Et, comme à son habitude, il a reçu des invités de marque sur son fameux canapé rouge, dans une ambiance toujours aussi festive.

Chloé Nabédian a eu le bonheur de venir sur le plateau de Vivement dimanche. Sublime, vêtue d'un chemisier à motifs noir et blanc, la jeune femme de 37 ans évoquera à coup sûr son départ de France 2. Le 15 décembre dernier, elle présentait en effet son dernier bulletin météo. "Aujourd'hui, c'est finalement mon tout dernier bulletin météo, que j'ai eu l'honneur de vous présenter ces six dernières années et je tenais vraiment à vous remercier car grâce à vous ce journal météo a pu prendre beaucoup plus d'ampleur ces dernières années. On a pu faire du décryptage, évoquer ensemble ce qui se passait dans cette météo qui est en train de changer avec le changement climatique en cours. Et c'est pour cette raison notamment que j'ai décidé de quitter mes fonctions ici pour pouvoir développer d'autres projets autour du climat et apporter du décryptage aussi sur ce sujet", déclarait-elle notamment.

Pour la toute première émission de l'année, Michel Drucker a également pu compter sur les humoristes Christelle Chollet et Michel Boujenah. La première devrait parler de son spectacle Reconditionnée et le second, de son retour sur scène avec son One Man Show au Théâtre de la Madeleine du 26 janvier au 5 mars 2023. Les acteurs Pascal Elbé et Gil Alma étaient aussi de la partie.

Sans oublier le caricaturiste Emmanuel Chaunou, qui reviendra en dessins sur la vie et la carrière de Michel Boujenah, ainsi que l'humoriste Tom Villa. Un magnifique programme à retrouver le 1er janvier 2023 donc, à partir de 13h30.