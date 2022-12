France 2 : Une figure incontournable de la chaîne annonce son départ surprise, séquence émouvante

Jeudi 15 décembre, Anne-Sophie Lapix a présenté son dernier journal de 20h sur France 2 avant de prendre congé le temps des fêtes de fin d'année. La journaliste ne reviendra qu'au début du mois de janvier et se fera remplacer en attendant par son joker Karine Baste. Et c'est une autre figure de la chaîne qui va également s'absenter des antennes, mais de manière plus permanente cette fois. En effet, à la fin de son JT, Anne-Sophie Lapix a annoncé le départ de Chloé Nabédian. "Dans un instant, le journal météo de Chloé Nabédian, c'est son dernier ! Alors, on l'embrasse et on lui souhaite bonne route", a-t-elle déclaré.

Après quoi, les téléspectateurs de France 2 ont bel et bien retrouvé Chloé Nabédian pour connaître les prévisions météorologiques des prochains jours. Un bulletin qu'elle a comme toujours présenté avec beaucoup d'expertise et qu'elle a terminé avec un touchant discours d'adieux. "Mon tout premier bulletin météo, j'annonçais de la neige en France, en plaine et donc je vais clore ce chapitre des 10 ans de présentation à la météo en vous annonçant également de la neige, qui risque encore de tomber dimanche", a-t-elle d'abord souligné.

Chloé Nabédian prête pour de nouveaux projets autour du climat

Et de poursuivre, faisant part de ses projets futurs : "Aujourd'hui, c'est finalement mon tout dernier bulletin météo, que j'ai eu l'honneur de vous présenter ces six dernières années et je tenais vraiment à vous remercier car grâce à vous ce journal météo a pu prendre beaucoup plus d'ampleur ces dernières années. On a pu faire du décryptage, évoquer ensemble ce qui se passait dans cette météo qui est en train de changer avec le changement climatique en cours. Et c'est pour cette raison notamment que j'ai décidé de quitter mes fonctions ici pour pouvoir développer d'autres projets autour du climat et apporter du décryptage aussi sur ce sujet."

Chloé Nabédian n'a évidemment pas manqué de remercier toutes les équipes qui l'ont accompagnée tout au long de son aventure sur France 2 et qui rendent possible ce journal météo. La Miss a adressé un message tout particulier à sa "chef de service adorée, Nathalie, qui (lui a) donné tout simplement la chance de (sa) vie". Et de conclure, avec émotion : "Je vous souhaite de passer de très, très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de réaliser vos rêves, moi je vais essayer aussi d'aller réaliser les miens."