Diaporama : France 2 : Une figure incontournable de la chaîne annonce son départ surprise, séquence émouvante

Chloé Nabedian (France 2) au 19ème forum international de la météo et du climat communication sur le changement climatique dans les Médias au CNES à Paris, France, le 21 juin 2022. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

Chloé Nabédian (France 2) - Les présentateurs météo français donnent le "feu vert" officiel de la 19ème édition du Forum International de la Météo et Climat (FIM) à l'académie du climat (anciennement Mairie du IVe arrondissement) à Paris, France, le 6 mai 2022. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis

8 / 11