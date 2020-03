Vivement dimanche : Vitaa divine en robe blanche face à Florent Pagny

Le 1er mars 2020, Michel Drucker sera de retour avec des numéros inédits de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain, sur France 2. Et qui dit nouvelle émission dit nouveaux invités !

Pour commencer, le présentateur de 77 ans a reçu le chanteur Florent Pagny sur son célèbre canapé rouge. L'ancien juré de The Voice est venu parler de son dernier opus Aime la vie, sorti en juin dernier. Patrice Blanc, le président de l'association Les Restos du coeur, a également fait le déplacement avec les deux Enfoirés Slimane et Vitaa. Enfin, c'est la navigatrice et femme politique française Maud Fontenoy qui a fait quelques confidences à Michel Drucker. Cette semaine, la team des chroniqueurs était composée de la vétérinaire Hélène Gateau, du caricaturiste Emmanuel Chaunu et du journaliste et grand spécialiste de l'histoire Franck Ferrand.

Dans Vivement dimanche prochain, Michel Drucker a accueilli le chanteur Antoine, vêtu de l'une de ses mythiques chemises à fleurs. L'acteur de Dix pour cent Thibault de Montalembert et Alexandre Wetter sont venus parler du film Miss, Jean-Luc Lemoine de son émission Samedi d'en rire (France 3), Marc Fichel de sa musique et Pierre-Jean Chalençon de son livre Appelez-moi l'Empereur ! (dont la sortie est prévue le 4 mars, aux éditions Harper Collins). La star d'Affaire conclue était accompagnée de sa collègue et amie Caroline Margeridon, qui officie également dans l'émission de Sophie Davant. Le mentaliste Viktor Vincent et l'humoriste Willy Rovelli étaient aussi présents.