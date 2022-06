Vladimir Poutine : Révélations sur l'immense fortune de sa prétendue maîtresse

Les Pandora Papers, qui représentent une vaste enquête journalistique, auraient indiqué il y a quelques mois que plusieurs proches de Vladimir Poutine posséderaient des richesses dissimulées par des montages offshore. Ce serait notamment le cas de Svetlana Krivonogikh, une femme à la tête d'une fortune de 100 millions d'euros, qui posséderait entre autre un appartement de luxe à Monaco. Une demeure estimée à 4 millions de dollars, qu'elle se serait procurée grâce à des comptes offshore.

Cette femme, ancienne femme de ménage provenant d'un milieu modeste selon Forbes, serait une ancienne maîtresse de Vladimir Poutine, à en croire plusieurs médias russes. D'après le site d'investigation Proekt, leur liaison aurait même abouti à la naissance d'une fille prénommée Elizaveta et née en 2003. Une information aussitôt démentie par le Kremlin et plus précisément par le diplomate Dmitri Peskov qui a estimé qu'il s'agissait ici de "provocations". Pourtant, Elizaveta possède comme deuxième prénom Vladimirovna, ce qui signifie "fille de Vladimir" en russe, comme l'avait évoqué TF1 info en octobre dernier.

Vladimir Poutine malade ?

L'année 2003 correspondrait également au moment où Svetlana Krivonogikh se serait étrangement enrichie de manière conséquente. D'après les Pandora Papers, elle dirigerait à présent un empire immobilier. Des informations troublantes qui avaient plongé le chef d'État Russe dans la tourmente, alors que son image a définitivement été ternie en février dernier, lorsque la guerre en Ukraine a été déclenchée. Vladimir Poutine, souvent associé à la gymnaste Alina Kabaeva, serait également confronté à des problèmes de santé, à en croire nos confrères du Paris Match qui avaient récemment révélé qu'il aurait engagé quelqu'un pour "collecter ses déjections naturelles", afin de, probablement, les analyser. D'après plusieurs médias, il serait atteint d'un cancer. Une information qui avait d'ailleurs été confirmée par un oligarque proche du Kremlin, comme l'a révélé Vanity Fair.