Votre enfant va devenir un vrai chef avec ces ateliers de chocolat

Achetez ce jeu Mon super atelier chocolat 5-en-1 de Mini Délices pour 22,90 € sur Amazon

Aujourd'hui, c'est votre enfant qui s'occupe du goûter, et il a tout prévu pour faire plaisir à l'ensemble de la famille. Au programme, chocolats. Mais on ne parle pas ici de simples chocolats achetés en magasin non, c'est votre enfant qui va les créer. Il a pour cela son jeu ultime, Mon super atelier chocolat 5-en-1 de Mini Délices. Avec ses 36 moules, il peut réaliser pas moins de 5 types de gourmandises différents. Sucette, bâtonnet, guimauve, mini-barres et chocolat, il y en a pour tous les goûts. Il dispose d'un atelier composé de quatre plaques de moules, un récipient à eau chaude, une cuillère, un pinceau, deux tubes et un grand bol. Les bâtonnets inclus permettent eux de créer les sucettes et les bâtonnets en chocolat. Votre petit peut même décorer ses gourmandises à l'aide du sachet de décoration. Et pour vous les offrir, il peut les emballer dans des papiers ou vous les offrir dans des boîtes. Quel super cadeau !

2. La chocolate factory de Smoby Chef

Laisser votre enfant réaliser ses propres chocolats a plusieurs avantages. Tout d'abord, cela lui permet de mesurer combien fabriquer sa nourriture peut prendre du temps. À l'avenir, il n'engloutira sûrement pas comme avant la moitié de ses chocolats de Pâques en quelques minutes. Autre point positif, il développe ainsi ses compétences. Il apprend en effet à suivre une recette, développer sa dextérité et découvrir les rudiments de la cuisine. Il pourra ensuite devenir votre commis pour préparer les repas. Achetez-lui donc sans plus attendre cette chocolate factory de Smoby Chef. Elle est en plus à un prix abordable sur Amazon. Elle ne vous coûtera en effet que 21,99 €, une aubaine.

De vraies étapes à réaliser