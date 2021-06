Wafa (Mamans & Célèbres) : Son bébé de 2 mois aux urgences, elle donne des nouvelles

Le 20 juin 2021, Wafa Brunsdon a enfin donné des nouvelles sur la santé de son fils Aaron. Alors que la veille, son bébé souffrait de quintes de toux et de fièvre, tout semble aller mieux aujourd'hui pour le petit garçon. Soulagée, l'ancienne candidate de Koh-Lanta a partagé des images de son fils de 2 mois qu'elle tient dans ses bras avant de confier en story Instagram : "Il va mieux, ça va beaucoup mieux donc plus de peur que de mal donc je suis très très contente aujourd'hui ça va." Rassurée que son fils se porte bien, elle en profite également pour souhaiter une belle fêtes des Pères à "tous les papas du monde" mais plus particulièrement "au sien et à celui de ses enfants".

Mariée à Oliver depuis le 5 septembre 2020, la belle brune est déjà maman de Manel (15 ans, née d'une précédente relation) et de Jenna (née en janvier 2018, fruit de son amour avec Oliver). Leur famille s'était agrandie le 19 avril dernier avec la naissance de leur premier fils Aaron. Très inquiète pour son bébé, elle l'avait emmené aux urgences le 19 juin 2021 après s'être rendue compte qu'il était victime de fièvre et de toux.

"Un bébé de moins de 3 mois, un bébé qui fait de la fièvre ça peut être grave on va faire des examens, j'attends. C'est vrai que je suis un petit peu inquiète mais bon. Ça m'a fait peur d'avoir un petit bébé qui tousse à même pas 3 mois. Donc je vous tiens au courant j'espère que mon fils va bien et que ça va bien se passer." avait-elle indiqué sur Instagram. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre pour la candidate qui a récemment annoncé quitter l'émission Mamans & Célèbres (TFX).