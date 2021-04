Wafa "en souffrance" depuis son accouchement : "C'est vraiment très très douloureux"

Maman d'un petit garçon prénommé Aaron né le 19 avril 2021, Wafa Brunsdon vit des heures difficiles depuis son accouchement. Victime de vives douleurs au niveau des seins, la jolie brune de 36 ans peine à allaiter son fils et pense souffrir d'un engorgement mammaire.

Sur Instagram, elle confie être "en souffrance" et ajoute : "J'ai passé une dure nuit. J'ai très très mal à la poitrine, c'est très très très dur. Je pense que c'est un engorgement que j'ai. J'ai très très mal. (...) Ma poitrine a triplé de volume, j'ai trop mal. Et la grosse erreur que j'ai faite je crois que ça a été d'utiliser le tire-lait. Je suis quand même allée chercher du lait en secours au cas où je n'y arrive pas. Hier soir je me suis dit 'je ne sais pas si je vais y arriver'. Je vais quand même essayer de faire un peu de lait et l'allaitement."

On dirait que j'ai des pieds au niveau de la poitrine

Maman de Jenna (2 ans) et de Manel (14 ans, issue d'une précédente relation), la femme d'Oliver ne comprend pas pourquoi elle ne parvient pas à allaiter son fils alors que tout s'était pourtant bien passé pour ses deux premiers enfants. "En fait le petit il ne prend pas assez, il a du mal à téter comparé à Jenna et Manel où c'était fluide." Un allaitement qui s'avère donc "très compliqué" pour la candidate de l'émission Mamans & Célèbres. Épuisée, elle explique : "Les nuits sont difficiles, Aaron il dort pas trop trop la nuit et j'arrive même pas à bouger tellement j'ai mal. On dirait que j'ai des pieds au niveau de la poitrine, c'est lourd. C'est vraiment vraiment très très douloureux. Il nous faut énormément de courage. On est fatigués, on dort pas la nuit et Aaron a du mal à téter donc vraiment c'est très très difficile pour moi."

En story, Wafa a également partagé une photographie de son ventre post-grossesse. "Le ventre est mou ! J'ai hâte de commencer ma rééducation. Je vous ferai un retour chaque semaine", écrit-elle en légende.