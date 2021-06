Wafa (Mamans & Célèbres) inquiète, son bébé de 2 mois aux urgences : "Il n'est pas bien"

Maman de Manel (15 ans), de Jenna (née en janvier 2018, fruit de son amour avec Oliver) et d'Aaron né le 19 avril 2021, Wafa Brunsdon s'iqnuiète pour la santé de son petit dernier qui souffre de quintes de toux et de fièvre. Des symptômes qui peuvent effectivement être graves pour un bébé de seulement 2 mois. Le 19 juin 2021, l'ancienne aventurière de Koh-Lanta a confié ses craintes en story Instagram. "On va aller chez le médecin aujourd'hui parce qu'Aaron il est pas bien, il tousse il a un petit peu de fièvre, on va aller chez le docteur..."

Finalement, celle qui a dit "oui" à son chéri Olivier durant l'été 2020, après sept ans de relation, a décidé de se rendre directement aux urgences pédiatriques afin de découvrir de quoi souffrait son bébé et quel traitement serait le plus adapté pour le soigner. Très angoissée à son arrivée à l'hôpital, elle a confié : "C'est un truc de fou, c'est blindé, blindé. Il y a tellement de monde. Bon nous en tout cas on est là. Un bébé de moins de 3 mois, un bébé qui fait de la fièvre ça peut être grave on va faire des examens, j'attends. C'est vrai que je suis un petit peu inquiète mais bon. Ça m'a fait peur d'avoir un petit bébé qui tousse à même pas 3 mois. Donc je vous tiens au courant j'espère que mon fils va bien et que ça va bien se passer."