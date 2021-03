Wejdene hospitalisée : Bandage et perfusion, ses fans sont inquiets

Le phénomène Anissa, l'album 16 certifié disque d'or, une tournée à l'automne 2021 et un concert au Zénith en décembre prochain... Wejdene vit une folle ascension. Elle interrompt sa course pour raison de santé. La chanteuse a été hospitalisée et a reçu le soutien de ses nombreux fans, qui s'interrogent.

Wejdene compte près de 2 millions abonnés sur Instagram. 2 millions d'internautes qu'elle a surpris et inquiétés ce mardi 2 mars 2021, en publiant un nouveau selfie dans sa story du jour. L'adolescente s'est photographiée allongée sur un lit d'hôpital. Habillée d'une robe médicale, un bandage et une perfusion à la main gauche, Wejdene cache son visage à ses followers. Elle leur a quand même adressé un message : "Je vois tous vos messages mille mercis".

Wejdene a également reçu un appel de son producteur et mentor, Feuneu. Ils se sont entretenus par appel vidéo, une conversation dont ils ont posté une capture sur Instagram. Les comptes fan de l'artiste s'activent également pour lui apporter soutien et réconfort.