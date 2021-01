Wejdene : Son couple supposé, son salaire.. Tout sur la révélation de l'année 2020

Apparue pendant le confinement, Wejdene a fait comme la pandémie : elle s'est installée dans notre quotidien. À seulement 16 ans, celle à qui l'on doit le tube Anissa a explosé grâce à ce titre qui raconte une histoire vraie. Un succès fou qu'elle doit en partie grâce à Feuneu, le producteur qui l'a remarquée alors qu'elle débutait sur les réseaux sociaux. Sortir un titre aux paroles farfelues, lancer un challenge sur TikTok, entretenir un mystère sur son âge puis sortir un album qui cartonne : voilà la recette du succès de Wejdene.

"C'est incroyable. Depuis quelques semaines, on me reconnaît dans la rue. Je ne peux plus sortir seule. Mais ils m'appellent tous Anissa ! J'étais préparée. C'est pas un son comme les autres, il y a des fautes de français, des fautes d'orthographe. J'ai pas fait exprès en plus. Qui ose dire dans son son ': Tu prends tes caleçons sales' ?", racontait-elle à ses débuts, en mars 2020, à Purebreak. La sortie de son premier album, 16, n'a fait qu'attirer encore plus de questions sur la jeune femme, notamment sur sa vie privée.

Wejdene est-elle en couple ?

Officiellement, Wejdene est célibataire. On peut déjà dire avec exactitude que Wejdene et son producteur Feuneu ne sont pas en couple (et ne le seront probablement jamais, n'est pas Céline Dion et René qui veut). Mais c'est lui qui révélait dans une interview à VL que sa protégée était en couple avec un rappeur de son quartier âgé d'une vingtaine d'années, YKM, lorsqu'il l'a repérée l'année dernière. "Je l'ai remarquée parce que c'était une petite de mon quartier, du 91... tout simplement du fait que c'était la petite-amie à YKM. Je la connaissais déjà, un jour elle est venue me voir et elle m'a dit :'Moi aussi je chante", avait raconté Feuneu en janvier 2020.

Depuis, on ne sait pas vraiment si Wejdene est toujours en couple avec YKM, qui est signé chez Guette Music, le label de Feuneu. Conspiration pour les clics ou vraie histoire de coeur ? Wejdene et YKM n'ont jamais confirmé ou infirmé l'existence d'une romance. Qu'importe, ses fans soupçonnent une idylle avec le youtubeur Michou (19 ans), qui lui aussi trempe un orteil dans le bain de la musique. Depuis leur collaboration en septembre dernier sur YouTube, beaucoup les pensaient en couple. "Il ne se passe rien. Les gens nous voient souvent ensemble et ils aiment trop s'imaginer des couples. Y'a aucun délire, y'a rien ! Mais on aime bien aussi en jouer", avait démenti Michou sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) en octobre 2020.