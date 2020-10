Wendy Bouchard positive au Covid-19 : "Malgré toutes mes précautions, maman de surcroît..."

Wendy Bouchard fait désormais partie de la longue liste des personnalités touchées par le coronavirus. La journaliste âgée de 40 ans a dévoilé sur Twitter qu'elle a fait un test qui s'est révélé être positif. Immédiatement, elle s'est retrouvée à l'isolement.

"Chers amis, redoublez de vigilance ! Le #COVID19 circule à une vitesse affolante et s'immisce partout à cause de nous. Malgré toutes mes précautions, maman de surcroît, je suis positive et à l'isolement. Les labos se désespèrent du nombre de cas. Pensez aux autres ! À bientôt", a écrit Wendy Bouchard, dans la matinée du samedi 10 octobre. Un appel à la vigilance de la part de celle qui officie à la radio sur les ondes d'Europe 1 ainsi qu'à la télévision, pour France 3 Paris et Public Sénat, qui devrait encourager les gens à bien respecter les gestes barrières qu'il s'agisse de la distanciation sociale, du lavage de main ou encore du port masque, n'en déplaisent à ceux qui remettent en cause son utilité... Au dernier relevé, la France s'approchait de la barre des 700 000 contaminations officielles pour un peu plus de 32 000 morts.

Wendy Bouchard, qui respecte donc un isolement imposé selon les recommandations du ministère de la Santé, est maman depuis 2017 d'une petite fille prénommée Lily. Nul doute qu'elle doit être un peu inquiète à l'idée de potentiellement lui transmettre quelque chose... Sa contamination doit la frustrer tout particulièrement puisque, sur Europe 1, il a été décidé à la fin du mois de septembre d'imposer le port du masque partout dans les coulisses de la radio y compris pendant les émissions. "On pense que les 15 prochains jours vont être assez déterminants pour la santé de notre pays. On a un rôle à jouer vis-à-vis de nos concitoyens. Et il est hors de question de mettre en danger la santé de nos équipes. C'est plus prudent et plus respectueux de rester masqué, comme c'est le cas dans le reste des locaux depuis le début de la crise du Covid-19", avait expliqu" Donat Vidal Revel, le directeur de l'information de la station au Parisien.