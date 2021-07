Wentworth Miller : l'acteur de "Prison Break" révèle être atteint d'autisme

L'acteur américain Wentworth Miller a fait une annonce personnelle. Lundi 26 juillet, celui qui interprétait l'ingénieur en génie civil Michael Scofield durant cinq saisons aux côtés de Dominic Purcell et de Sarah Wayne Callies dans Prison Break, a dévoilé être autiste. A 49 ans, le comédien a révélé que le diagnostic des médecins a été posé durant le confinement. Cela fera bientôt un an qu'il est au courant de son état de santé. Sur Instagram, l'acteur a partagé un long message à l'intention de ses deux millions d'abonnés, à travers lequel on peut ressentir sa vive émotion et les difficultés traversées pour se faire diagnostiquer.



"Comme tout le monde, la vie en quarantaine m'a appris des choses. Mais dans le calme et l'isolation, j'ai reçu des cadeaux inattendus. Cet automne marquera un an depuis que j'ai reçu mon diagnostic informel d'autisme, précédé par un auto-diagnostic, suivi d'un diagnostic officiel. Ce fut un processus long et imparfait qui aurait bien besoin d'une mise à jour, selon moi. Je suis un homme d'âge moyen. Je n'ai pas 5 ans. Et je reconnais aussi que l'accès à un diagnostic est un privilège que beaucoup n'ont pas. Disons juste que ça a été un choc. Mais pas une surprise".