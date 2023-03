William Hurt, père d'une sublime fille avec une star française : "Moitié maman, moitié papa"

Cela fait plus d'un an que William Hurt nous a quittés. Le célèbre acteur américain est décédé le 13 mars 2022 à l'âge de 71 ans des suites d'un long combat contre la maladie, un cancer de la prostate qui avait été détecté en 2018. Ce lundi 20 mars 2023, le comédien connu notamment pour son rôle dans le long-métrage Le Baiser de la femme araignée d'Héctor Babenco - qui lui a valu une statuette au festival de Cannes mais aussi un Oscar du meilleur acteur - aurait soufflé sa 73e bougie. L'occasion de revenir sur l'une des histoires d'amour marquante de sa vie.

Car si William Hurt a fait part d'une belle productivité dans sa carrière en enchaînant les tournages et divers projets professionnels, il a également multiplié les conquêtes. Parmi celles-ci, on peut notamment retrouver l'actrice française Sandrine Bonnaire. Les deux anciens tourtereaux se sont rencontrés en 1992 sur le tournage du film La Peste de Luis Puenzo. Et comme l'acteur américain parlait couramment français, le courant est rapidement bien passé entre les deux comédiens. À tel point qu'ils décident d'entamer une relation conjugale et se marient. De cette union va même naître un enfant, une fille répondant au nom de Jeanne Hurt, née en 1994.

Ressemblance frappante

La jeune fille a bien grandi depuis, comme en atteste notamment son compte personnel sur le réseau social Instagram. Si la jeune femme s'y fait relativement rare, elle n'hésite pas à dévoiler son visage sur plusieurs photographies, comme le prouvent celles situées ci-dessous.