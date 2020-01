Wilmer Valderrama fiancé à Amanda Pacheco, Demi Lovato réagit

Wilmer Valderrama a annoncé une grande nouvelle le 2 janvier 2020 sur Instagram : la star de la série NCIS : Enquêtes spéciales s'est fiancée avec sa petite amie Amanda Pacheco. L'acteur a fêté la Saint Sylvestre au Mexique avec sa chérie avant de s'envoler à San Diego, où il lui a fait cette ravissante demande en mariage. L'ancien comédien de That 70s Show a dévoilé l'adorable cliché de ce moment magique. On découvre l'acteur dans un cadre paradisiaque au bord de la mer à San Diego. Agenouillé face à Amanda, Wilmer lui tend la bague qui symbolise leur union à venir. En légende, il écrit : "C'est juste nous maintenant", précisant également la date de sa demande, le 1er janvier 2020.

Une très belle manière de débuter l'année pour le comédien américano-vénézuélien de 39 ans, qui sort avec le mannequin depuis environ huit mois. Aperçus pour la première fois ensemble en avril 2019 à Los Angeles, ils s'étaient également affichés ensemble en France à l'occasion du mariage de Joe Jonas et de Sophie Turner. Ex de Demi Lovato (avec laquelle il était resté près de six ans), Wilmer a eu un véritable coup de foudre pour le top model de 28 ans. Une source proche de l'acteur avait d'ailleurs déclaré à E!News au sujet de leur relation : "Il veut qu'elle se sente protégée" ajoutant que "Même quand ils font des choses simples, ils s'éclatent et ont toujours le sourire."

Selon E!News, une source proche de Demi Lovato aurait déclaré que la chanteuse était "heureuse pour Wilmer s'il est heureux" mais aussi qu'"elle veut toujours le meilleur pour lui dans la vie et est heureuse qu'il ait trouvé l'amour". Comme quoi, tout est bien qui finit bien !