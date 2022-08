Xavier Dupont de Ligonnès : Sa soeur est à la tête d'une secte "délirante"... et inquiétante ?

L'interview d'un ami de jeunesse de Xavier Dupont de Ligonnès dans le magazine Point de vue a fait ressurgir l'affaire qui hante la France depuis plus de dix ans. C'est en 2011 que les corps de cinq personnes sont retrouvés à Nantes : les quatre enfants de Xavier Dupont de Ligonnès et son épouse Agnès. Il manque le père de cette famille qui semblait, de loin, modèle. Bruno de Stabenrath, auteur du livre L'Ami impossible, s'est confié sur cet homme avec qui il a partagé de joyeux moments et qui est aujourd'hui accusé du pire. Il évoque notamment sa famille comme sa mère et sa soeur chérie, deux femmes controversées.

Proche de Xavier Dupont de Ligonnès qu'il a rencontré en terminale à Versailles, Bruno de Stabenrath connaissait toute sa famille, et notamment l'emprise de sa mère Geneviève, leader d'un groupe de prière, Philadelphia, considéré comme une secte : "Je n'ai pas immédiatement identifié comme une secte. Dans nos milieux catholiques, les visions, les voix, on a l'habitude." Pour lui, il y avait deux Xavier, l'ami adorable et le fils de sa mère. Il parle ainsi de l'embrigadement mystico-maternel qu'il a subi en plus de tout ce qui s'est écroulé autour de lui : ses problèmes financiers, la mort de son père et l'infidélité de son épouse.

Des messages de type apocalyptique

Dans la complexe famille de Xavier Dupont de Ligonnès, il y a aussi sa soeur, Christine, qui a pris la succession de sa mère à la tête du groupe religieux Philadelphia. Dans Point de vue, il est décrit comme une formation extrémiste. Geneviève et Christine Dupont de Ligonnès ont été visées par cette enquête ouverte par le parquet de Versailles pour "abus de faiblesse en état de sujétion psychologique visant un mouvement d'inspiration catholique, traditionaliste, radical et apocalyptique" en 2019. En 2011 notamment, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) avait déjà reçu plusieurs signalements sur Philadelphie, signalant des risques de dérives sectaires fondés notamment sur des messages de type apocalyptique. La principale association de victimes de sectes, l'Unadfi, évoquait à l'époque une "doctrine délirante".

Ouest-France avait développé les accusations portées sur les deux femmes. À l'origine des investigations, un signalement transmis l'an dernier à la Miviludes, qui a à son tour alerté la justice. En Alsace, deux frères, dont la mère est décédée, suspectent le groupe de prières d'avoir délesté leurs parents, qu'ils estimaient sous l'emprise de Philadelphie depuis une vingtaine d'années, de 250 000 euros, correspondant à la vente d'un bien immobilier. Pour maître Stéphane Goldenstein, l'avocat de Geneviève et Christine Dupont de Ligonnès, il n'est pas question de secte et d'abus de faiblesse mais plutôt un conflit familial entre les deux frères et leur père, avec lequel ses clientes n'ont pas de lien.

En interview sur RTL en 2022, l'avocat avait aussi parlé des hypothèses de celles qu'il défend concernant le fameux disparu : "Christine est non seulement persuadée que son frère est vivant mais elle est aussi persuadée qu'on ne connaît pas la réalité des constatations techniques matérielles." Il a expliqué que la soeur du meurtrier présumé a passé "deux ans" à "examiner le dossier pénal dans les moindres détails". Pour son ami Bruno de Stabenrath, il a exprimé sa thèse dans Point de vue : "Il y a sept ans, il a été vu aux USA... Je suis certain qu'il est toujours là-bas. (...) Xavier peut rebondir. Il est parti avec pas mal d'argent, en vidant les comptes de sa femme. Il est très malin, très séduisant. Il parle parfaitement anglais et espagnol, il peut donner des cours de français et de mathématiques, séduire une femme..."

