Xavier Dupont de Ligonnès vu à Cannes ? Des images surprenantes interpellent la Toile !

Très vite de nombreux internautes ont réagi à la vidéo et à la potentielle découverte de Xavier Dupont de Ligonnès. "Je suis à fond dans cette histoire depuis le début je suis sur a 20000% qu'il est en vie et il vit sa meilleure vie en ce moment même", "Mais imaginez vous c'est pas lui ? le pauvre monsieur", "Apres 11 ans il va se faire trouver a cause de tiktok", "Faites attention à tous soyez prudents", "Imagine t'es l'homme le plus recherché depuis 2011 tu te fais choper comme ça", "Les gars ok il lui ressemble bcp mais vous croyais vraiment l'homme le plus recherché de france depuis 2011 il se balade tranquille à cannes ?", "Si il voit le tiktok vous finissez sous une terrasse à 100%", ont commenté plusieurs internautes. Evidemment, tout porte à croire que ce n'était pas lui. Le buzz n'aura pas duré longtemps.

Pour rappel, les cadavres des quatre enfants de Xavier Dupont de Ligonnès et de son épouse Agnès avaient été retrouvés le 21 avril 2011 à Nantes. Le père de famille est lui introuvable. Depuis plus de dix ans, de multiples spéculations sont ainsi faites sur cet homme qui est le principal suspect de ces terribles crimes.

Par le passé, un homme avait été pris à tort pour Xavier Dupont de Ligonnès : Guy Joao. Le 11 octobre 2019, Le Parisien annonçait que le tueur présumé avait été arrêté à l'aéroport de Glasgow, suite à un tuyau de la police écossaise. L'homme avait été interpellé par un peloton d'élite à son atterrissage. Au même moment, une perquisition à son domicile de Limay (Yvelines) débutait. Finalement, des analyses ADN confirmaient l'erreur monumentale des polices écossaises et françaises.