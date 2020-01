Yael Grobglas (Jane the Virgin) : Bébé est né, elle affiche... le papa !

Au mois de septembre 2019, Yael Grobglas, que les adeptes de la série Jane the Virgin arrêtée après cinq saisons regrettent déjà, annonçait être enceinte avec beaucoup d'espièglerie : enceinte sur le tapis rouge d'une soirée précédant la cérémonie des Emmy Awards, l'interprète de la diabolique Petra Solano face à l'héroïne Gina Rodriguez s'était ingéniée à partager deux images de son passage devant les photographes de presse, l'une (de face) ne laissant rien deviner de ses rondeurs et l'autre (de profil) révélant par surprise l'heureux événement en préparation. Il vient de se produire...

On connaît le poids... du papa !

L'actrice franco-israélienne de 35 ans a fait part vendredi 17 janvier 2020 de la naissance de son premier enfant avec compagnon de très longue date l'homme d'affaires israélien Artem Kroupenev, sans se départir de son sens de l'humour irrésistible - dont monsieur a un peu fait les frais : "OK... J'espère que je vais faire ça bien. Heureuse d'annoncer l'atterrissage de notre petite graine d'humaine, Arielle ! La mère et la fille se portent bien. Le père pèse 75 kilos", commence-t-elle ainsi par énoncer dans un court texte dactylographié publié sur son compte Instagram.

La suite, en revanche, ressemble beaucoup au faire-part de naissance surprise récemment diffusé dans les mêmes conditions par Cameron Diaz suite à la naissance secrète de sa fille Radddix : Yael compte garder les beaux yeux et le reste de sa petite merveille rien que pour elle. "En toute objectivité, poursuit-elle ainsi, elle est parfaite. Et bien que je crève d'envie de poster chaque moment de vie de son orteil, j'ai décidé de réfréner mon envie irrépressible de l'exposer et de protéger l'intimité de cette petite jusqu'à ce qu'elle puisse en décider par elle-même. Ce n'est pas sa faute si sa maman était à la télé et elle a le droit de choisir ce qu'elle veut pour elle. Pour l'instant, elle ne sait même pas qu'elle a des mains alors ça pourrait prendre un moment (je me réserve le droit de changer d'avis à tout moment à l'avenir, là j'ai un gros déficit de sommeil et je suis un océan d'émotions). Merci mes amours pour votre compréhension et votre aide dans la protection de cette petite créature. Je vous aime tous. Souhaitez-nous bonne chance. Et de dormir. Et bonne chance."

Prudente quant à ce qu'elle partage de sa vie intime sur les réseaux sociaux, Yael Grobglas, révélée sur le plan international par la série Reign et remarquée depuis sans Supernatural, a déjà occasionnellement fait des entorses à sa réserve naturelle. A l'occasion de la Saint-Valentin 2018, elle s'était laissée aller à partager publiquement une déclaration d'amour adressée à cet "homme drôle" qui "assure ses arrières" depuis 2005. "Même si je suis convaincue que les je t'aime sont une affaire privée, aujourd'hui je crois que je vais en rendre un public. Je t'aime, Artem. Tu es mon homme. Tu es le meilleur des hommes. Continuons à rire", légendait-elle un selfie du couple. En décembre de la même année, elle souhaitait à travers un autre selfie amoureux un joyeux anniversaire à son homme "tellement génial que c'en est lassant". Ils avaient récidivé dernièrement à Noël 2019, monsieur posant sa main sur le ventre bien rond de madame pour souhaiter à leur public de bonnes fêtes, de la part de "deux futurs parents très sérieux". Ou pas.

On leur souhaite bonne chance. Et de dormir. Et bonne chance.