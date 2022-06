Yamina Benguigui : Son film "Soeurs" avec Isabelle Adjani, Maïwenn et Rachida Brakni récolte deux prix !

Samedi 18 juin, la 18e Édition du Festival International Cinéma et Migrations d'Agadir a décerné ses prix. Lors de cette cérémonie de récompenses, Yamina Benguigui et son film Soeurs sont repartis avec deux prix prestigieux. Le long-métrage est sorti il y a pile un an.

Soeurs, le dernier film de Yamina Benguigui, présenté en sélection officielle à la 18e Édition du Festival International Cinéma et Migrations d'Agadir a donc été doublement récompensé samedi 18 juin 2022 par son jury présidé par l'écrivain Tahar Ben Jelloun. Yamina Benguigui remporte le prix de la meilleure réalisation et sa comédienne Maïwenn, celui de la meilleure actrice. Elle y donnait la réplique à Isabelle Adjani et Rachida Brakni.

L'histoire de Soeurs relaté par nos confrères d'Allociné : "Depuis trente ans, trois soeurs franco-algériennes, Zorah, Nohra et Djamila vivent dans l'espoir de retrouver leur frère Rheda, enlevé par leur père et caché en Algérie. Alors qu'elles apprennent que ce père est mourant, elles décident de partir toutes les trois le retrouver en Algérie dans l'espoir qu'il leur révèle où est leur frère. Commence alors pour Zorah et ses soeurs une course contre la montre dans une Algérie où se lève le vent de la révolution."

Ce film, Yamina Benguigui y tenait énormément comme elle l'avait raconté l'an dernier en interview à RTS : "Nos parents ne se sont jamais donné le droit de s'enraciner en France car ils pensaient rentrer au pays un jour. On a donc grandi un peu en cachette de tout le monde et avec la difficulté de dire et de parler de notre histoire. Car parler de nous ou de nos parents, c'était trahir la parole. Avec Soeurs, j'ai transgressé ce silence, car j'avais besoin de faire un cinéma engagé, et d'aller porter cette parole." Un an après, ces deux prix viennent sans doute lui apporter un grand bonheur.