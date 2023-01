Yann Moix : Son frère ennemi Alexandre a eu plusieurs enfants avec l'une de ses ex

En 2019, Yann Moix sortait un livre aux révélations fracassantes qui allait secouer tout son entourage. Il s'agissait d'Orléans, un roman autobiographique à travers lequel il raconte avoir été un enfant battu. Il y livre des souvenirs bien terrifiants, ce qui lui a valu de devenir par la suite l'objet de nombreuses critiques de la part de sa propre famille. Son père, José, accusé de sévices à l'encontre de l'écrivain, n'avait pas tardé à s'exprimer pour démentir les affirmations de son fils. Et pour sa défense, le paternel dépeignait Yann Moix comme un enfant violent, qui n'a jamais accepté la naissance de son petit frère, Alexandre. Ce dernier n'était d'ailleurs même pas mentionné dans le livre de son aîné de quatre ans, ce qui ne l'a pas empêché de réagir à son tour.

Auprès du Parisien, Alexandre avait en effet accepté de rédiger une lettre ouverte dans laquelle il faisait part de sa relation conflictuelle avec Yann Moix et surtout des abus dont il aurait été victime. "J'ai subi 20 ans durant des sévices et des humiliations d'une rare violence de sa part. Ceux-là mêmes qu'il décrit dans son roman, en les prêtant à nos parents. (...) Tentative de noyade dans la cuvette des toilettes quand j'avais 2 ans, passages à tabac récurrents dès que nos parents s'absentaient, destruction systématique de mes nouveaux jouets, jeux, maquettes, matériel de sport, souillage et appropriation de mes livres...(...) Je me souviens comme si c'était hier de ce jour, où, m'attrapant violemment la main, il me la coinça de toutes ses forces entre les persiennes métalliques de notre chambre et les referma sur mes phalanges. La douleur fut si intense que j'en tombais dans les pommes. Le lendemain, j'avais perdu tous les ongles. J'avais 10 ans", détaillait-il.

Une révélation troublante

S'en est suivie une véritable guerre entre les deux frères, laquelle s'est surtout livrée par médias interposés. Pourtant, Alexandre et Yann Moix ont semble-t-il beaucoup en commun. Déjà tous deux écrivains, ils ont également été en couple avec la même femme ! C'est un ancien ami des frères ennemis qui le révélait dans le magazine L'Obs paru en 2019, ajoutant un détail pour le moins perturbant. "Alexandre a eu trois enfants avec une ex de son frère, qu'il n'a jamais présentés à Yann", confiait-il. Une nouvelle bombe de lâchée qui avait alors fait grand bruit !