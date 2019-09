Yann Moix : Son frère Alexandre a eu des enfants avec son ex

Entre Yann Moix et son frère Alexandre, la guerre est déclarée depuis la publication du livre Orléans (éditions Grasset) dans lequel l'ancien polémiste d'On n'est pas couché (France 2) raconte avoir été un enfant battu. Par médias interposés, les deux écrivains respectivement âgés 51 et 46 ans s'accusent l'un et l'autre de violences. Dans le magazine L'Obs, un ancien ami commente cette bataille familiale et fait une révélation fracassante.

Pour les besoins de l'article, nos confrères ont donné un pseudonyme à cet ami commun aux deux frères. Fabrice est présenté comme intermittent du spectacle qui a dans un premier temps collaboré avec Yann Moix, qu'il a rencontré en 1999, avant de se brouiller avec lui. Puis, Fabrice s'est rapproché d'Alexandre... avant de finalement couper les ponts, lui aussi.

Pour Fabrice, qui a côtoyé Yann et Alexandre Moix, "la vérité n'est pas un conte en noir et blanc". Ainsi, il explique que, malgré eux, les frères ennemis ont beaucoup en commun... notamment une femme. "Alexandre a eu trois enfants avec une ex de son frère, qu'il n'a jamais présentés à Yann", balance Fabrice. Une révélation surprenante !

Sans toutefois en dire plus sur le sujet, Fabrice poursuit sur sa relation avec l'aîné. "J'ai été son larbin. Ce genre de pote qu'on fait semblant d'aider, mais qui ne doit surtout jamais dépasser", explique-t-il. Puis, un soir, après s'être éloigné de Yann, Fabrice tombe sur Alexandre dans un bar. "Une doublure de Yann : petite taille, voix nasillarde, début accéléré", décrit-il. Et de conclure : "Ils sont tous les deux gauches, inadaptés, immatures et obsessionnels à l'excès." De bien jolis portraits...

