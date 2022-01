Yannick Agnel : jalousie et réseaux sociaux, les derniers détails sur l'affaire

C'est une affaire qui fait les gros titres depuis plusieurs semaines maintenant et on continue d'en apprendre un peu plus chaque jour. Le 9 décembre dernier, Yannick Agnel a été interpellé dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire pour "viol et d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans". La fille de son ancien entraîneur du côté de Mulhouse, Naome Horter, l'accuse d'avoir entretenu une relation avec elle alors qu'elle n'avait que 13 ans et lui 24 à l'époque des faits, qui remontent à 2016. Le médaillé d'or olympique a reconnu la matérialité des faits, mais conteste la qualification de viol, estimant qu'il n'y a pas eu contrainte.

Dans un long article consacré à cette affaire, Paris Match donne quelques détails encore inconnus de cette affaire qui a énormément terni l'image de Yannick Agnel. Interrogé par la journaliste, un ancien petit ami de Naome Horter qui parle sous le nom de A., à discuter de la relation entre Yannick et la jeune fille, et ce dernier était particulièrement jaloux. "Elle m'a dit qu'il lui interdisait de parler à d'autres garçons, de sortir avec eux", révèle celui qui explique que "Yannick était le seul à porter un intérêt à Naome, il a dû profiter de la naïveté d'une fille de 13 ans".

Elle poste une vidéo qui alerte ses parents

Après cette relation qui l'a profondément marquée, Naome Horter a mis de longues années avant d'enfin en parler à ses proches et à la justice. Après avoir revu Yannick Agnel lors d'une compétition sportive, elle tombe en dépression, perd du poids et ne pèse plus que 42 kilos. En février dernier, la jeune fille de 19 ans aujourd'hui poste la vidéo d'une sportive victime d'abus sexuels sur les réseaux sociaux. Un acte qui alerte ses parents et la jeune fille finit par confier à sa mère qu'il "y a eu un truc avec Yannick", mais elle ne souhaite pas en dire plus.

Après avoir vu une psychologue en avril dernier, Naome finit par porter plainte deux mois plus tard, déclenchant l'affaire que l'on connaît aujourd'hui.

Yannick Agnel reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

