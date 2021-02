Yannick Bestaven et ses 200 000 euros remportés : un projet tout trouvé pour ses deux filles

C'est une situation inédite qu'a vécue Yannick Bestaven pour son deuxième Vendée Globe. Le 28 janvier 2021, le navigateur de 48 ans (Maître Coq IV) a franchi la ligne d'arrivée en troisième position mais a été déclaré vainqueur en raison de compensations dont il bénéficiait pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier, perdu en mer sur un radeau de détresse.

Charlie Dalin (Apivia) a été le premier à boucler le tour du monde la veille (mercredi 27 janvier), suivi de Louis Burton (Bureau Vallée 2) quatre heures après, mais aucun d'eux n'était concerné par des compensations et ils ont donc terminé respectivement deuxième et troisième du tour du monde en solitaire.

Après le sauvetage de Kevin Escoffier, le jury du Vendée Globe avait décidé qu'une fois la ligne d'arrivée franchie, le temps de course de Yannick Bestaven serait décompté de 10 heures et 15 minutes. Et c'est ainsi qu'il a été sacré grand vainqueur.

A ce titre correspond un prix d'un montant de 200 000 euros, une belle somme que Yannick Bestaven a d'ores et déjà prévu d'utiliser intelligemment pour ses deux filles. Le navigateur "est père de deux filles, Mona, 15 ans et Loïse, 12 ans, nées d'une précédente union", détaille Libération dans son portrait accordé au vainqueur du Vendée Globe, lundi 1er février. Yannick Bestaven a révélé ce qu'il compte faire des 200 000 euros qu'il va toucher, "soit deux jours de salaire de Neymar", précise Libération. Cet argent sera placé pour les études de ses deux filles.

Dans ce même portrait, il est question du couple du navigateur. Depuis cinq ans, il est avec Claire, une dentiste qui aime la mer, comme lui. Tous les ans, les amoureux s'offrent "une croisière en amoureux dans des îles de rêve". Les 200 000 euros ne serviront donc pas à financer leur prochaine escapade romantique.