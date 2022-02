Yannick Jadot : Son amoureuse Isabelle Saporta, heureuse maman de 2 filles

Yannick Jadot est l'invité du rendez-vous politique de France 2 à l'heure des présidentielles ce 17 février 2022 : Elysée 2022. Lors de cette émission, le candidat Europe Ecologie les Verts devra défendre ses idées et son programme face aux journalistes, notamment Laurent Guimier et Nathalie Saint-Cricq - elle a remplacé au pied levé Léa Salamé, atteinte de la Covid-19, mais également des politiques. En effet, il va débattre face à Jordan Bardella, figure du RN. Une soirée qui promet d'être intense et à laquelle il s'est certainement préparé avec sa compagne, passionnée par la question de l'environnement comme lui, Isabelle Saporta.

L'histoire amoureuse entre le député européen EELV (54 ans) et Isabelle Saporta (45 ans) est devenue connue du grand public en 2019, lorsque Yannick Jadot s'est félicité de la percée des Verts aux européennes. Durant son discours, il a ainsi déclaré : "Rien n'aurait été possible sans elle." A l'époque, elle était journaliste sur RTL et a dû démissionner pour éviter tout soupçon de conflits d'intérêts.

Le couple s'est alors affiché main dans la main dans les pages de Paris Match, mais aujourd'hui, ils ne veulent plus exposer leur relation. Yannick Jadot s'en était expliqué sur LCI : "[Elle] a beaucoup perdu du fait de ma carrière politique. Elle a beaucoup perdu du point de vue professionnel, du point de vue de son engagement, du point de vue de ses convictions. C'est une femme engagée depuis longtemps, longtemps, longtemps et on a l'impression que, parfois, elle doit simplement réfléchir à travers mon prisme, à travers moi."

Actuellement directrice littéraire pour les éditions Fayard, Isabelle Saporta poursuit son chemin avec Yannick Jadot et leur famille recomposée. En effet, si l'homme politique est papa de deux grands garçons nés d'une précédente relation, l'auteure du Livre noir sur l'agriculture a eu deux filles de son côté. Dans Libération en 2019, on pouvait lire de sa vie privée : "Avant, elle a été pendant plus de vingt ans avec le même homme, le père de ses deux jeunes filles." Elle ne les expose pas mais s'est autorisée à publier sur Instagram une tendre photo d'elles.