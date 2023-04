Yannick Noah : Son fils Joalukas surpris langue contre langue avec une jeune beautée

La vie est une fête, ce n'est pas Joalukas Noah qui dira le contraire. Le jeune homme, entrepreneur de profession, notamment à la tête d'une ligne de vêtements de sport, ne perd jamais une occasion de se faire plaisir. Le samedi 15 avril 2023, le fils de Yannick Noah et d'Isabelle Camus a visiblement passé un joli moment de complicité entre amis... ou plus si affinité ? Sur les réseaux sociaux, une photographie circule sur laquelle il lèche la langue d'une jeune beauté aux cheveux bruns ondulés. Amour ou amitié ? Seuls eux le savent.

Joalukas, inquiet pour son père Yannick Noah

Celle qui a la chance de partager sa salive avec celle de Joalukas Noah ? Une certaine Ariela Soares, sublime mannequin qui vit en Angleterre et travaille à New York comme à Munich. Après tout, c'est un instant de détente bien mérité pour Joalukas qui vient de craindre le pire. Son père, Yannick Noah, rentrait d'un séjour passé en Polynésie française quand il a été victime d'une "belle crise de palud" pour fêter son retour. Habituellement établi au Cameroun, il avait ainsi fait un passage en France, où il était entouré de certains de ses enfants, Joalukas, mais aussi Eleejah.

Je suis toujours dans mon lit

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes désormais. Yannick Noah se porte bien et Joalukas a tout le loisir de lécher la langue d'autrui, comme on peut le constater sur Instagram. "Je suis toujours dans mon lit à soigner mon palud. Ça va beaucoup mieux, assurait l'ancien champion de tennis à la fin du mois de mars 2023. Merci pour tous vos messages. Heureusement, ma tête et mon coeur sont toujours à Tahiti. Quel voyage !!!" Après avoir "morflé" un bon coup, le sportif de 62 ans peut donc reprendre son souffle. Et profiter des siens. Yannick Noah est papa de cinq enfants. Il a eu Joakim et Yéléna lors de son premier mariage avec Cecilia Rodhe. Il a ensuite eu deux filles, Eleejah et Jenaye avec Heather Stewart-Whyte. C'est enfin avec Isabelle Camus qu'il a complété sa famille, avec l'arrivée de Joalukas.