Yannick Noah a "morflé" : il reprend la parole après plusieurs jours d'hospitalisation

Ce n'est sûrement pas de cette façon que Yannick Noah pensait rentrer de ses superbes vacances en Polynésie et pourtant, le chanteur de 62 ans s'est retrouvé cloué au lit, touché par le paludisme. Le 16 mars dernier, il s'est retrouvé à l'hôpital à cause des crises liées à cette maladie, qui peuvent notamment provoquer une forte fièvre, des maux de tête et des vomissements. C'est à Paris que le père de 5 enfants a été hospitalisé (comme l'a fait savoir Europe 1) et non au Cameroun, où il a décidé de s'installer il y a plusieurs années maintenant.

Quelques jours plus tard, il a donné des nouvelles rassurantes à sa communauté sur les réseaux sociaux, même s'il n'était pas encore sorti d'affaires à ce moment-là. "Je suis toujours dans mon lit à soigner mon palud. Ça va beaucoup mieux ! Merci pour tous vos messages. Heureusement, ma tête et mon coeur sont toujours à Tahiti. Quel voyage !!!", exprimait-il sur Instagram le 18 mars. Finalement plus de peur que de mal pour l'interprète de Saga Africa, qui a retrouvé des forces et ainsi pu profiter de la présence de ses enfants, Eleejah et Joalukas, qui habitent à Paris et avec lesquels il a passé une folle nuit. "Hello vous tous ! Tout va bien depuis deux jours. Je suis à nouveau d'attaque ! J'ai la patate. All good. Merci pour vos messages.. À très vite", écrivait-il alors pour rassurer ses fans.

J'ai un peu morflé mais l'énergie est de retour.. retrouvé ma radio cassette !!!!

Plus de dix jours après son hospitalisation, il semble bien que Yannick Noah a repris le cours de sa vie, comme il l'a montré le 26 mars sur son compte Instagram. Toujours aussi jovial, le père de Joakim Noah a publié une belle photo de lui en train de tenir un radio-cassette au bras et on peut voir qu'il a retrouvé le sourire. Rentré au Cameroun après son passage à Paris, il profite du beau temps et de la chaleur en bord de mer. "Hello Vous !!! J'ai un peu morflé mais l'énergie est de retour.. retrouvé ma radio cassette !!!! Bon week-end à tous ! Love", écrit- il en commentaire pour rassurer ses nombreux fans.