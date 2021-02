Yohann Malory accusé d'agression sexuelle : témoignage glaçant d'une de ses victimes

Yohann Malory fait l'objet d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris. 5 femmes ont déposé plainte contre lui pour harcèlement moral, agressions sexuelles, administration de substances nuisibles et viols. Le célèbre parolier a nié les faits, mais a reconnu avoir drogué "[s]es amis" à leur insu. Une de ses victimes raconte l'incident dans les détails et révèle l'avoir surpris sur une vidéo de surveillance : "On le voit distinctement mettre en cachette de la drogue dans mon verre."

La victime s'appelle Charlotte Lemay et s'est confiée au Parisien, avec qui Yohann Malory s'était également entretenu au sujet de l'affaire. Révolté par les dires de son agresseur qui se dit victime d'"un préjudice immense", le mannequin a souhaité donner sa version des faits. Elle a décrit les faits remontant au 26 octobre 2019. Yohann Malory (de son vrai nom Yohann Michel), qu'elle connait depuis une dizaine d'années (par l'intermédiaire de sa soeur, qui est également parolière, et d'une de ses meilleurs amies, dont Yohann est un ex), l'invite alors à célébrer la fin du tournage de son dernier clip.

Il prend mon visage dans ses mains et m'embrasse de force.

"À plusieurs reprises, il m'a invitée à des soirées mais j'ai toujours refusé. Cette fois-là, il a beaucoup insisté par SMS pour que je le rejoigne dans un restaurant où se trouvait avec lui une dizaine de personnes, explique Charlotte Lemay. Yohann Malory passe la soirée avec moi à l'écart des autres. Nous nous rendons dans trois boîtes de nuit. Dans la seconde, au Boom Boom, il commande des cocktails au bar. Je commence à me sentir mal, il essaie de m'étreindre, cela me dérange. Je suis dans un état second, comme si j'avais énormément bu, ce qui n'est pas le cas. Il m'entraîne au Raspoutine où nous ne sommes plus que tous les deux. Là, je demande plusieurs verres d'eau. Je me sens mal et je commande un Uber pour rentrer à la maison. Il me suit et s'invite dans le taxi. En bas de chez moi, au moment de sortir de la voiture, il prend mon visage dans ses mains et m'embrasse de force. Je prétexte ma grande fatigue et la présence de mes parents."