Yohann Malory accusé d'agressions sexuelles : le parolier des stars placé en garde à vue

Parolier à succès, Yohann Malory vient d'être placé en garde à vue. Le mercredi 10 mars 2021, le jeune homme de 36 ans s'est rendu au siège de la police judiciaire parisienne dans le cadre procédural faisant suite à l'enquête préliminaire du parquet de Paris. Quatre plaintes avaient été déposées contre lui pour harcèlement moral, agressions sexuelles, administration de substances nuisibles et viols.

Il a travaillé pour Johnny Hallyday, Jenifer, M. Pokora ou encore Louane. Mais c'est Lola Le Lann, chanteuse et comédienne, qui avait mis en lumière certains comportements supposés de Yohann Malory. L'artiste de 26 ans devait sortir son premier album en octobre 2020 mais avait préféré annuler sa sortie après avoir entendu plusieurs témoignages contre l'homme à l'origine de son premier single, Lola à l'eau - produit par Yodelice. Elle expliquait, sur Instagram, avoir eu vent "d'actes effroyables et intolérables accusant un des auteurs de [ses] chansons, preuves à l'appui". "Et j'ai appris peu après l'existence de plusieurs plaintes à l'encontre de cette même personne", précisait-elle sans le nommer.

Je demande seulement qu'il fasse l'objet d'une expertise psychiatrique

Faisant suite à ces révélations, l'une des victimes supposées de Yohann Malory avait témoigné dans les colonnes du journal Le Parisien. Charlotte Lemay avait ainsi raconté comment le parolier avait introduit de la MDMA à son insu dans un cocktail avant de l'embrasser de force dans le taxi qui la ramenait chez elle. "Je n'ai aucune haine contre lui, précisait-elle. Je ne souhaite pas la prison, ni la perte de son travail. Je demande seulement qu'il fasse l'objet d'une expertise psychiatrique afin d'avoir un suivi. Je souhaite qu'il ne nuise plus à aucune femme."

Même pour mes proches c'est très dur

Yohann Malory se dit victime de "fausses accusations", de "mensonges" et d'un "préjudice immense". Il a avoué avoir versé de la drogue dans le verre de "plusieurs de ses amis, filles et garçons" mais nie en bloc toute agression sexuelle ou geste déplacé. "Même pour mes proches c'est très dur, regrettait-il à son tour auprès du Parisien. Tout cela me dépasse complètement. J'ai eu beaucoup de copines, parfois les relations ne se sont pas toujours bien terminées, mais je n'ai jamais agressé aucune fille."

Yohann Malory reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture de cette affaire.