Yves Rénier : Sa fille Lola Zidi et sa soeur cachée Kristophy réunies pour un évènement décisif

L'humeur était à la fête et aux élans littéraires, le lundi 13 février 2023, du côté du Théâtre du Roi René. Lola Zidi avait effectivement choisi ce lieu emblématique pour elle - elle y donne des cours d'acting, dans le cadre du Laboratoire de l'acteur - pour présenter son tout premier roman intitulé Princesse autonome, sorti en librairie quelques heures auparavant. C'est dans le 11e arrondissement de Paris, donc, que la foule s'est précipitée pour l'applaudir chaleureusement mais aussi pour lui faire signer cet ouvrage qui est inspiré de faits réels.

Je n'arrive pas à dormir

Amis, proches, famille, anciens et nouveaux élèves... tous étaient là pour admirer la comédienne et autrice de 36 ans. La maman de Lola Zidi, Hélène Zidi, était évidemment de la partie, tout comme la journaliste et éditrice Isabelle Saporta ou encore Lucia Passaniti - Ici tout commence -, ancienne élève du Laboratoire de l'acteur. "Je n'arrive pas à dormir, explique l'écrivaine sur les réseaux sociaux, à la sortie de cet évènement. Vos regards, vos sourires, vos mots défilent sur mes paupières closes. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux. L'amour était au rendez-vous. Merci à vous. Ce soir, vous avez fait danser mon coeur de bonheur..."

La présentation de son premier ouvrage était effectivement remplie d'amour. Fille d'Hélène Zidi et d'Yves Rénier, Lola Zidi avait invité sa soeur cachée Kristophy, qu'elle a rencontré tard dans la vie et dont elle a récemment évoqué l'existence dans les colonnes du magazine Paris Match. La comédienne avait appris qu'elles étaient liées par le sang à l'âge de 16 ans, lors d'un dîner d'anniversaire, mais ne l'avait rencontrée que deux ans plu tard. Voilà qui nourrit, peut-être, l'un des chapitres du livre Princesse Autonome. Ce roman raconte l'histoire de Mars, la fille cachée d'un acteur adoré des Français qui ne l'a pas reconnue, qui décide le jour de ses 29 ans de reprendre sa vie en main. Voilà qui fait écho, sans doute, avec la vie de l'autrice...