Yves Rénier : Sa fille Lola cash sur leur relation difficile, "j'ai longtemps pensé qu'il ne m'aimait pas"

Décédé brutalement en 2021 après une crise cardiaque à 78 ans, l'acteur Yves Rénier a laissé derrière lui sa dernière épouse, Karin, mais également une grande fratrie, composée de leurs fils, Oscar et Jules (25 et 22 ans), de Samantha (48 ans), née d'un premier mariage, Kristophy, une fille longtemps restée cachée et Lola (36 ans), dont la mère est Hélène Zidi.

Une jeune femme artiste, comme son papa, qui a expérimenté le chant, le théâtre, mais qui s'est surtout épanouie ces derniers temps dans la littérature. Et à l'occasion de la sortie de son roman Princesse Autonome, qui raconte l'histoire de sa famille et notamment celle de sa soeur cachée, c'est elle qui a donné une longue interview au magazine Paris Match, dans lequel elle décrit sa relation avec son père, longtemps restée difficile.

"Mon père m'a reconnue, mais il ne m'a pas élevée, précise-t-elle. C'est une tribu de femmes qui a fait mon éducation [sa mère, sa grand-mère maternelle, sa marraine et ses demi-soeurs, ndlr]. Elles m'ont aimée, choyée, portée à chaque étape de ma vie. Mon père a passé trente ans à me dire qu'il ne m'avait pas désirée, alors que ma mère m'affirmait le contraire. J'ai grandi avec deux versions différentes et un manque béant", confie la trentenaire, qui sait que ce manque se répercute ensuit sur la suite de son adolescence.

"Plutôt que me construire, je passais mon temps à me détruire. L'autosabotage, la victimisation, la fuite étaient devenus mes mécanismes. Je me suis mise à boire, trop, pendant plusieurs années", avoue-t-elle, consciente que cette période noire de sa vie est notamment due à "des mots trop blessants" pour la "petite fille" qu'elle était.

J'ai longtemps pensé que mon père ne m'aimait pas

Et notamment le fait qu'elle n'ait pas été désirée selon l'interprète du Commissaire Moulin : "Je voulais être une princesse, la fille d'un roi. Ce sont ces contes-là qui m'ont bercée. Seulement mon père n'était pas toujours réputé pour son tact et sa diplomatie. Un enfant fait des raccourcis. J'ai longtemps pensé que mon père ne m'aimait pas". Un mal-être qu'elle finit par abandonner après ses 30 ans : à ce moment-là, la jeune femme comprend qu'elle peut faire de belles choses.

"J'ai décidé de me regarder en face, de cesser de rejeter la faute sur les autres et ce père absent, d'arrêter de me mentir. Je ne voulais plus survivre, je voulais vivre. J'ai choisi le bonheur. Je voulais me retrouver, me rencontrer, redevenir celle que j'avais été" conclut-elle sur le sujet. Et ce "père maladroit, avec ses blessures et son histoire", lui a tout de même offert une magnifique histoire, celle de sa soeur Kristophy et âgée de 4 mois de plus qu'elle seulement... qu'elle appelle aujourd'hui son "héroïne" !