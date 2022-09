Yves Rénier papa : il a eu un enfant avec la fille d'un immense réalisateur

Le 21 avril 2021, l'annonce de la mort d'Yves Rénier à 78 ans a pris tout le monde de court. Personne ne s'attendait à apprendre la disparition du comédien, qui aurait aujourd'hui fêté ses 79 ans, emporté par une crise cardiaque, alors qu'il apparaissait en pleine forme publiquement quelque temps plus tôt. L'émotion et les personnalités présentes à ses obsèques traduisaient la popularité de l'acteur, connu pour avoir interprété de longues années le Commissaire Moulin dans la série éponyme : Mathilde Seigner, François-Xavier Demaison, Bernard Montiel, Véronique Genest, Isabelle Morini-Bosc, Laurent Olmedo, Lucien Jean-Baptiste, Jean-Luc Reichmann ou encore Luana et Paul Belmondo. Tous étaient présents pour accompagner Yves Rénier dans son dernier voyage et épauler les proches dans la douleur.

Sa dernière compagne Karin, effondrée, était soutenue par Jean et Oscar, les fils qu'elle a eus avec Yves Rénier et les deux autres enfants de l'acteur, deux filles prénommées Samantha, 48 ans et Lola, 36 ans. Cette dernière est le fruit de sa relation avec Hélène Zidi. Le nom vous dit sûrement quelque chose et il y a de quoi puisqu'elle n'est autre que la fille de Claude Zidi, célèbre réalisateur des grands classiques de la comédie tels Les Bidasses en folie, L'aile ou la cuisse, Les Sous-doués ou encore Astérix et Obélix contre César.