Yves Rénier : Sa fille Lola présente sa soeur cachée Kristophy, rares confidences sur leur rencontre choc à 18 ans

Leur relation n'a pas vraiment été un long fleuve tranquille... et aurait tout simplement pu ne jamais exister : à 36 ans, la chanteuse, comédienne et autrice Lola Zidi et sa soeur Kristophy n'ont pas grandi ensemble, autour de leur père commun, l'acteur Yves Rénier. Bien au contraire : les deux jeunes filles, qui ont des mamans différentes, n'ont pas passé leur enfance avec l'interprète du Commissaire Moulin. Pire encore, celui-ci n'a pas reconnu la seconde et n'en avait donc jamais parlé à sa fille.

Mais tout a changé lorsque les deux jeunes femmes, qui n'ont que 4 mois d'écart, ont eu 16 ans. C'est en effet lors du dîner d'anniversaire de Lola que l'acteur avoue enfin l'existence de Kristophy, comme les soeurs l'ont révélé lors d'une interview fleuve à Paris Match ce jeudi, à l'occasion de la sortie du roman Princesse autonome de Lola.

"Ma mère [Hélène Zidi, ndlr] m'a toujours dit que j'avais une soeur de mon âge, a d'abord raconté celle-ci, avant de raconter l'annonce laconique qu'elle a vécu. En revanche, mon père ne m'en a jamais parlé avant le dîner de mes 16 ans. Entre deux plats, il m'a annoncé : 'Lola, tu as une soeur. Vous avez quelques mois d'écart, elle s'appelle Kristophy'. C'était donc vrai. Je n'étais plus seule, nous étions deux. Je voulais absolument lui parler".

"Cela crée des liens indéfectibles"

La rencontre ne se fera pas tout de suite, mais deux ans plus tard. A ce moment-là, les deux jeunes femmes n'ont que 18 ans et c'est un véritable choc. "Kristophy est née le 28 août 1986 et moi le 15 décembre, à 4 mois d'écart. Dix-huit ans plus tard, nous nous faisons face pour la première fois à la Gare de Lyon. Nous ne savions pas grand-chose l'une de l'autre à part que nous souffrions du même chagrin : le manque de compréhension, de reconnaissance et le manque de lui. Croyez-moi, cela crée des liens indéfectibles ! Il y a un côté irréel, étrange et magique dans notre histoire", se souvient-elle.

Kristophy, quant à elle, était au courant depuis longtemps : "Maman ne me l'a jamais caché [...] Bien entendu, [elle] m'avait aussi parlé de Lola et des autres enfants mais je ne voulais pas m'immiscer dans leurs vies", explique-t-elle à nos confrères. Il faut dire qu'Yves Rénier avait une grande famille : outre Lola, l'acteur, décédé en avril 2021, était également le père de Samantha (48 ans), Jules (25 ans) et Oscar (22 ans). Lola, quant à elle, a deux soeurs du côté de sa mère, Lou et Nikita.

Et pour elle, ce lien est désormais indéfectible : "héroïne" de son aînée, elle est particulièrement attachée à elle. "Ton roman a des pouvoirs magiques, comme le lien qui nous unit", lui dit-elle d'ailleurs devant nos confrères, un joli message qui doit combler sa cadette de bonheur. Et qui correspond bien au souhait tardif d'Yves Rénier, qui voulait "faire rentrer Kristophy dans [s]a vie"... Comment le faire d'une plus jolie manière ?