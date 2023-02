Yves Rénier : Sa fille cachée Kristophy balance, "quand tu ne vois ton père que deux fois..."

Elle voulait "connaître ses racines, son géniteur", " rencontrer en chair et en os " celui qu'elle n'avait vu qu'à la télé : c'est à 16 ans que Kristophy, la fille cachée d'Yves Rénier, a pris sa décision. L'acteur qui lui avait donné naissance sans s'occuper d'elle ensuite, pas question qu'elle ne le rencontre pas ! Si les choses se font à l'époque plutôt lentement, la jeune fille, qui a aujourd'hui 36 ans, finit par retrouver l'acteur dans un restaurant, un moment gravé dans sa mémoire.

Pour une bonne raison : elle n'a pas beaucoup vu ensuite celui qui est mort brutalement en avril 2021. "Quand on a vu son père seulement deux fois dans sa vie, croyez-moi, on n'oublie pas !, raconte-t-elle à Paris Match, dans une interview croisée avec sa demi-soeur Lola Zidi. La première fois, j'ai 16 ans. J'arrive en avance au restaurant, à Courchevel, le coeur battant. Je l'attends au bar. Soudain je l'aperçois. Il émane de lui un charisme, une puissance remarquable. C'est quand même un sacré mec ! "

La jeune adolescente, qui est aujourd'hui particulièrement proche de sa soeur née la même année qu'elle, est "troublée" et un peu perdue. "Je ne sais pas quoi dire, quoi faire. Il s'approche, m'embrasse, recule, me dévisage et lance : 'C'est fou comme tu ressembles à ma soeur !'". C'était sans doute une manière de la reconnaître commente Lola.

"On a échangé plus ou moins régulièrement. Yves me demandait de l'appeler plus souvent, et cette attention me touchait. Mais on ne devient pas père et fille du jour au lendemain" se souvient-elle, avant de raconter leur dernière entrevue, particulièrement touchante. "Je l'ai revu pour la seconde et dernière fois à 30 ans. Je n'étais plus une fillette tremblotante mais une femme, déjà mère d'un petit garçon. Je lui ai téléphoné. Il m'a aussitôt donné rendez-vous dans un studio de mixage. A ma grande surprise, il m'a présentée à son équipe comme sa fille".

"Ce moment d'intimité restera gravé"

L'acteur, qui avait également trois autres enfants (outre Lola, il était le père de Samantha, née en 1974, d'Oscar, en 1997 et de Jules, en 2000), lui présente alors sa petite famille. "Nous avons passé un long moment ensemble, puis il m'a proposé de venir dîner chez lui pour rencontrer sa femme et ses enfants. Après le repas, je l'ai accompagné promener les chiens. Nous discutions de tout et de rien quand il a évoqué des souvenirs avec ma mère. Ce moment d'intimité reste gravé dans ma mémoire", raconte la jeune femme avec émotion à nos confrères.

Si l'acteur, déterminé à "faire entrer Kristophy dans [sa] vie", n'en aura malheureusement pas eu le temps puisqu'il a succombé à une crise cardiaque en avril 2021, sa soeur Lola s'y emploie désormais et grâce à son roman Princesse Autonome, on a désormais envie de la connaître !