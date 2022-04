Mathilde Seigner : Vibrant hommage à son ami Yves Rénier, un an après sa mort

"Yves a rejoint papa"

Sous ce post Instagram, posté pour célébrer la première année sans son "pote", Mathilde Seigner a reçu de nombreux commentaires de soutien. Les fans d'Yves Rénier sont nombreux et ne manquent pas de rappeler à quel point ce dernier leur manque. Décédé à son domicile de Neuilly-sur-Seine, comme annoncé par son épouse, Karin, il a laissé un très grand vide chez tous les gens qui ont eu la chance de le connaître. Et Mathilde Seigner était de loin l'une de ses plus proches amies. "On se connaissait depuis vingt-cinq ans, a-t-elle raconté au sujet de leur relation si unique. Je ne me rappelle même plus comment on s'est rencontré, sûrement avec le clan Hallyday, il faisait partie de la bande de Johnny. Yves, c'était comme quelqu'un de ma famille. Mon père est mort il y a neuf mois au même âge. Yves adorait mon père, donc la première chose que j'ai dite ce matin quand j'ai appris, c'est : il a rejoint papa. C'était une des personnes les plus importantes de ma vie..." Un ami qu'elle n'oublie pas un an après.