Zahia Dehar déménage : cette excentricité qu'elle s'interdisait de faire à Paris

Bye bye Paris, Zahia Dehar a déménagé à Londres. L'actrice française s'est confié sur ce grand changement dans les pages du magazine Grand Seigneur, hors-série des plaisirs de la table de Technikart, le 10 février 2020. Ce n'est pas par dégoût de la capitale française que la comédienne d'Une fille facile a décidé de partir pour son homologue anglaise : "J'ai toujours eu la chance de ne croiser que des gens bienveillants dans la rue", assure-t-elle. Mais par amour pour "l'aventure", Zahia a mis les voiles outre-Manche afin d'y apprendre l'anglais et y prendre des cours de théâtre.

Une chose reste constante chez Zahia, à Londres où ailleurs : elle "ne cuisine pas". "À chaque fois que j'essaie, c'est catastrophique. Je mange à l'extérieur, même seule", indique celle qui a monté les marches du Festival de Cannes en mai dernier. Déjeuner seule, c'est d'ailleurs un plaisir simple qu'elle s'accorde régulièrement. "Dans l'imaginaire collectif, quand on est connue, on est forcément très entourée et on ne peut pas aller seule au restaurant. Si je le fais, les gens vont se dire : "Oh, pauvre Zahia, en fait elle n'a pas d'amis." Mais moi j'aime bien parfois être "la pauvre Zahia" ! Ça m'est égal, je dîne seule si j'ai envie. J'aime cette idée, cette liberté", ajoute la jeune femme de 27 ans.

Zahia se sent définitivement plus libre à Londres, ville où elle semble n'avoir aucune barrière. "De la même manière, à Paris, je ne pourrais pas me permettre d'être saoule par exemple, et de danser sur la table. À Londres, c'est possible", lâche-t-elle.

La seule chose que Zahia Dehar s'interdit, c'est de consommer de la viande et du poisson, elle qui est végétarienne depuis plusieurs années. "Je n'ai jamais compris pourquoi il était normal de tuer un petit animal qui souffre autant que nous (...) Un jour pour un défilé de la fashion week [le défilé de sa marque de lingerie, en 2013, NDLR], j'arrivais dans une calèche avec un agneau. Il était magnifique, tellement tendre... L'éleveur l'a repris le lendemain, je me suis réveillée en pleurs, effondrée. J'ai décidé de tout faire pour l'adopter, mais on m'a dit qu'il avait eu une crise cardiaque. À partir de ce jour-là, je me suis dit que je ne pouvais plus manger de viande", explique l'actrice, qui est désormais milite dans les rangs de la PETA.

