Zahia Dehar et Nora Hamzawi : Stars de la soirée pour les French Cinéma Awards

Unifrance a décerné ce dimanche 19 janvier un French Cinema Award au réalisateur Olivier Assayas remis par Daniela Elstner et Serge Toubiana, lequel a rendu hommage à ce grand ambassadeur du cinéma français en présence de nombreux invités et amis du réalisateur.

Pour l'occasion, Zahia Dehar, vue cette année dans Une fille facile, s'est prêtée à l'exercice du photocall, tout comme la réalisatrice Lisa Azuelos et l'acteur Vincent Macaigne. Ce dernier a d'ailleurs joué dans Le Sens de la fête du duo Toledano-Nakache, lauréats du même prix en 2019.

Olivier Assayas a tourné de nombreux films, en français ou non - on se souvient notamment de Kristen Stewart dans Personal Shopper - depuis la fin des années 80. "Mes films se font souvent grâce au fait qu'ils se vendent bien à l'étranger, alors qu'en France cela a toujours été plus complexe", dit-il lui même quand on lui demande d'expliquer sa notoriété hors de l'Hexagone.

Nora Hamzawi était, bien entendu, venue soutenir son réalisateur. En effet, la brunette donnait la réplique à Juliette Binoche et de Guillaume Canet dans le film Doubles vies, un film sortie le 16 janvier 2019 et dans lequel elle interprète une femme trompée. Serge Toubiana, président d'UniFrance a déclaré : "La relation avec le cinéma d'Olivier est forte, pure, animée par une foi indestructible. En 2019, Doubles vies a été davantage vu à l'étranger qu'en France, avec près de 600.000 spectateurs hors de nos frontières. C'est une des raisons pour lesquelles UniFrance a décidé de lui décerner cette année son French Cinema Award, pour cette contribution essentielle au rayonnement du cinéma français dans le monde."

Créé en 2016 par UniFrance, le French Cinema Award est destiné à célébrer une personnalité de l'industrie cinématographique internationale ayant oeuvré pour le rayonnement du cinéma français à travers le monde.