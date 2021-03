Zara Larsson en couple : souvenir de tournage avec son petit ami, le très beau Lamin Holmén (EXCLU)

Purepeople : Ton nouvel album, "Poster Girl", est enfin disponible !

Zara Larsson : Oui, il sort enfin ! Je suis tellement heureuse. C'est un album très positif, qui parle de la vie et de l'amour. Heureusement, je l'avais terminé avant le confinement. Je n'ai pas été très créative pendant cette période. Et à ce moment-là, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. On espérait que ce soit fini pour l'été 2020 et un an plus tard, on vit toujours la même chose. C'est pour ça qu'on a repoussé la sortie. C'était vraiment dur de faire quoi que ce soit, surtout de tourner un clip.

Est-ce que tu es déçue de savoir que les gens ne pourront pas aller en club pour danser sur tes chansons ?

Je pense que les gens écoutent de la musique quand ils vont au travail, quand ils se promènent, quand ils sont à la maison. C'est vrai que j'ai hâte qu'on puisse le diffuser dans les clubs. Mais je crois que ce n'est pas non plus un album réservé aux clubs. Ca serait chouette de l'entendre dans ce contexte, mais c'est aussi un album de la vie de tous les jours, qu'on peut écouter pour s'échapper, avec des amis, sur lequel on peut chanter en faisant le ménage. C'est comme ça que moi j'écoute de la musique !