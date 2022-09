Zaz non-vaccinée contre la Covid : elle annonce une triste nouvelle à ses fans

"C'est très dur pour moi"

"Je n'ai pas pris position jusqu'alors car ayant contracté plusieurs fois le Covid, je n'avais pas besoin de vous écrire et surtout je sentais que ça n'était pas le bon moment pour moi pour m'exprimer. De plus j'ai réussi à faire l'ensemble des dates depuis mars dernier à l'international en montrant pattes blanches (test PCR à répétition et isolement)", a-t-elle ensuite ajouté avant de réaffirmer son souhait de ne pas se faire vacciner et ce malgré les contraintes que cela engendre pour elle d'un point de vue professionnel.

"Aujourd'hui la question se repose et je n'ai pas d'autre solution que de vous dire ceci. Je ne peux pas dire oui quand je ressens non. Ce serait bafouer ce que je suis, ne pas me respecter... C'est très dur pour moi et nous avons fait tous les efforts possibles pour obtenir l'autorisation d'entrée dans votre pays si proche du nôtre", a-t-elle ajouté.

Pour rappel, Zaz a toujours fait de sa musique sa priorité absolue et se montre par conséquent très discrète en ce qui concerne sa vie privée. L'année dernière, elle faisait une rare confidence sur sa vie amoureuse.