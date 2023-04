Zazie : Sa fille de 20 ans "circassienne", confidences sur Lola qui a quitté le nid familial

On la pensait désormais loin du plateau de The Voice mais Zazie, après plusieurs années passées hors de l'émission, a choisi de faire son retour aux côtés d'Amel Bent, Bigflo et Oli et Vianney. Interviewée par Télé 2 Semaines à l'occasion de ce grand retour, Zazie, Isabelle de Truchis de Varenne de son vrai nom, a évoqué les auditions à l'aveugle, sa rencontre avec Vianney qu'elle rencontrait pour la première fois sur le tournage, la maladie de Florent Pagny et l'impact de son rôle de coach sur sa vie de famille notamment.

Contrairement à beaucoup d'enfants qui ressentiraient une immense fierté à regarder leur maman à la télé chaque samedi soir, Lola, fille unique de 20 ans de la chanteuse, n'a pas vraiment le temps de passer du temps devant les écrans. Pour la simple et bonne raison que son activité (elle est membre d'une troupe de cirque) l'occupe beaucoup : "Ma fille est circassienne et n'habite plus chez moi, fait-elle savoir au cours de l'entretien. Elle a d'autres chats à fouetter que de suivre sa mère à la télé."

Pas de single, d'albums studios ou de tournées des zéniths pour la jeune Lola qui, contrairement à ses parents Zazie et Fabien Cahen, n'a pas choisi la voie de la musique pour s'épanouir au quotidien. Le cirque est d'ailleurs une discipline qui l'intéresse et qu'elle pratique depuis près de dix ans. L'une de ses séances en 2013 lui avait d'ailleurs valu un gros traumatisme.

On entendait les coups de feu

Zazie n'a pas forcé sa fille à suivre le chemin des studios et de la scène. Du moins pas la même qu'elle. Alors que la chanteuse va la chercher après un cours, mère et fille sont témoins des pires horreurs et découvrent l'ampleur des dégâts des attentats de Paris survenus le 13 novembre 2015 : "Je suis allée la chercher au cirque et on est passées toutes les deux à scooter devant la Bonne Bière, peut-être 15 secondes après la fusillade. Il y avait un silence sur place... Au loin, on entendait les coups de feu au Petit Cambodge. Lola s'est quasiment évanouie." Voir les corps et les morts sur les terrasses a eu un impact considérable sur Zazie et sa fille : "On est chacune allée voir un psy. Il faut apprendre à vivre avec ça." Un terrible souvenir qui, malgré tous les efforts et les séances chez le médecin, restera indélébile.