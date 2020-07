Zindzi Mandela : La fille de Nelson Mandela est morte à l'âge de 59 ans

Zindzi Mandela, la plus jeune fille de la militante Winnie Mandela et de Nelson Mandela, dirigeant historique de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale (apartheid) et premier président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, est morte à l'âge de 59 ans.

Selon les médias sud-africains, elle est décédée lundi 13 juillet 2020 au petit matin dans un hôpital de Johannesburg. Pour le moment, les causes de la mort de celle qui a été ambassadrice de l'Afrique du Sud au Danemark depuis 2015, ne sont pas connues.

Elle laisse derrière elle un mari, Molapo Motlhajwa, et quatre enfants : Zoleka Mandela (1980), Zondwa Mandela (1985), Bambatha Mandela (1989) et Zwelabo Mandela (1992). Ils sont nés de sa relation avec son premier mari, Zwelibanzi Hlongwane.