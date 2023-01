Zinedine Zidane : Ses 4 fils trop craquants, cette photo qui prouve leur fraternité indestructible

C'est ce qu'on appelle une fratrie unie ! Zinedine Zidane et sa femme Véronique ont eu le bonheur d'accueillir 4 enfants dans leur famille et ce sont tous des garçons. En plus de ça, ils sont tous devenus d'excellents joueurs de football, montrant ainsi qu'ils ont hérité des excellents gênes familiaux. L'aîné de la bande, Enzo (27 ans) est un joueur accompli, milieu de terrain offensif comme son père et qui évoluait l'an dernier en France, du côté de Rodez (Aveyron). C'est dans la ville du sud qu'il a accueilli, avec sa femme Karen, leur premier enfant, la petite Sia, qui fait le bonheur du couple.

Revenu en Espagne avec sa petite famille, le beau brun a eu le plaisir d'y retrouver tous ses frères, à commencer par Luca (24 ans), qui évolue au poste de gardien de but au sein du club d'Eibar. Les deux plus jeunes, Théo (20 ans) et Elyaz (17 ans) évoluent tous les deux au sein des équipes de jeunes du Real Madrid, le club où leur père a atteint le statut de légende du football. Des frères très unis et qui passent beaucoup de temps ensemble, que ce soit avec leurs parents ou non. Le 18 janvier, c'est Théo qui s'est rappelé aux bons souvenirs de son enfance en partageant sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 265 000 abonnés, une belle photo qui doit bien dater d'au moins 10 ans.

Les fils de Zizou ont bien grandi depuis cette photo

Sur le cliché en question, on peut voir Enzo, Luca, Théo et Elyaz les uns à côté des autres, installés sur un bateau en pleine mer. "Fraternité", écrit simplement en anglais le jeune footballeur, qui a visiblement été un brin nostalgique hier. Son frère Luca n'a pas tardé à lui envoyer un emoji coeur rouge sur cette photo où l'on peut voir que les fils de Zinedine Zidane ont tous énormément grandi depuis. Les abonnés de Théo sont tous conquis par ce petit saut dans le passé. "Superbe photo les frangins", "Les 4 fantastiques" ou encore "Magnifique, vous êtes vraiment très beaux", les internautes sont conquis !