Zinedine Zidane : Ses fils Enzo et Luca sur leur 31 à un mariage, photos avec la sublime mariée

Si ses fans espéraient le voir sur un banc cette saison, pour le moment Zinedine Zidane préfère profiter de la vie en famille. La légende des Bleus a longtemps été la cible de rumeurs l'envoyant du côté du Paris Saint-Germain, mais finalement tout ceci n'était que du vent et le club de la capitale a fait venir Christophe Galtier. De son côté, le champion du monde, qui a fêté ses 50 ans cette année, attend bien sagement que le poste de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France se libère. Pendant ce temps-là, il profite de la vie du côté de l'Espagne et plus précisément des îles Baléares, où la famille a ses habitudes.

Il y a passé une bonne partie de l'été, entouré de sa femme Véronique et de ses 4 garçons. D'ailleurs, bonne nouvelle pour Zizou puisque son fils, Enzo Zidane est retourné vivre en Espagne il y a quelques semaines, après une belle année du côté de Rodez (Aveyron). Il en a profité pour devenir papa pour la première fois, pour le plus grand bonheur de sa famille. Son autre fils Luca, footballeur lui aussi, s'est offert un superbe voyage à Cuba cet été, avant de retrouver les siens en Espagne, où il vit également. Les vacances ne sont néanmoins pas totalement terminées pour les deux frères puisqu'ils viennent de passer le week-end à célébrer le mariage d'une personne de leur famille.

Enzo accompagné de Karen pour ce beau moment

C'est Enzo qui a dévoilé l'information sur son compte Instagram. Le jeune papa de 27 ans a reposté une story où on peut le voir au côté de sa fiancée, Karen Goncalves, magnifique dans une robe verte, ainsi que de son frère Luca, leur cousin Driss, qui vient de démarrer un nouveau business, ainsi que les deux mariés, Nadjib Mohammedi, un boxeur réputé et sa nouvelle femme, Lohenna, qui semble appartenir à la famille Zidane. Sublime dans sa robe de mariée (la photo est à retrouver dans le diaporama), la jolie brune est plutôt discrète puisque son compte Instagram est privé, mais elle est suivie par toute la fratrie Zidane et elle travaille au sein de Z5, l'entreprise appartenant à Zinedine Zidane. "Mariage Lohenna et Nadjib", peut-on lire sur la photo, avec la date du mariage, le 20 août dernier.

Un beau moment pour Luca et Enzo Zidane, qui ont pu célébrer le mariage d'une personne de leur famille, pour leur plus grand plaisir !