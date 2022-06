Zinedine Zidane au PSG ? Les supporters marseillais, furieux, s'en prennent à lui sur la Toile !

Zinedine Zidane au PSG ? La rumeur enfle ! Depuis quelques jours, beaucoup annoncent que la légende du football français s'apprêterait à s'engager comme entraîneur de l'équipe parisienne, actuellement en pleine restructuration après la décision de Kylian Mbappé de rester dans la capitale. Un bruit de couloir qui n'a pas été officialisé, mais dont même Emmanuel Macron a entendu parler : le président français, qui aime suivre les matchs de football, a lancé un véritable appel à l'ancien entraîneur du Real Madrid, qu'il voudrait voir rejoindre le banc parisien.

"Je ne lui ai pas parlé", a-t-il déclaré au micro de la radio RMC ce jeudi, avant de poursuivre : "Mais j'ai une grande admiration pour lui, pour le joueur et l'entraîneur. Il a remporté les trois grandes coupes (dont la Ligue des Champions) que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Je souhaite qu'il revienne pour le rayonnement de la France". Un témoignage qui a enflammé la Toile et notamment les supporters marseillais, très en colère de voir l'enfant du pays "trahir" le club de sa ville natale (pour lequel il n'a jamais joué, d'ailleurs) et aider potentiellement l'ennemi historique. Et ils ont trouvé une manière plutôt originale de le lui faire comprendre : inonder de commentaires négatifs les complexes Z5, des endroits sportifs gérés par Zizou et sa famille.