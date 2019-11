Zooey Deschanel : Bientôt divorcée, elle officialise sa nouvelle relation

C'est une histoire qui roule. Zooey Deschanel, fraîchement séparée de son époux Jacob Pechenik, vient d'officialiser sa relation avec le beau Canadien Jonathan Scott. Et ils ont choisi de faire les choses en grand puisque c'est sur le tapis rouge des Critic's Choice Documentary Awards que les amoureux ont officialisé leur histoire, le 10 novembre 2019 à New York. Un apparition qui ne fait que confirmer ce que tout le monde savait déjà plus ou moins.

Il faut dire qu'ils n'ont pas vraiment essayé d'être discrets. Au début du mois de septembre, les deux complices se promenaient ensemble dans les rues de Los Angeles. Ils se seraient rencontrés sur le tournage du Carpool Karaoke de James Corden. "Ils étaient vraiment mignons ensemble, discutant de leur repas et se souriant, expliquait alors une source d'E! News. Ils se sont tenu la main et se sont chuchoté des choses quand ils sont partis. Elle le regardait et souriait."

C'est très important pour nous d'être là

Une semaine avant cette officialisation sur red carpet, Jonathan Scoot invitait Zooey Deschanel au mariage de son grand frère DJ. Ils avaient alors choisi des costumes qui laissaient peu de place au doute, lui en Batman, elle en Catwoman. "Oui, c'est notre premier tapis rouge ensemble parce qu'elle est aussi une grande supportrice des films indépendants et des documentaires, a expliqué l'homme de 41 ans. C'est très important pour nous d'être là pour les soutenir."

Leurs enfants, leur priorité

Mariée pendant plus de quatre ans à Jacob Pechenik, Zooey Deschanel a annoncé leur séparation le 6 septembre 2019 à Just Jared. Malgré de "longues discussions", le couple n'a pas su tenir face aux affres du temps. "Nous restons attachés à notre entreprise, à nos valeurs et surtout à nos enfants. Merci de respecter notre vie privée en ce moment", expliquaient-ils. Zooey Deschanel et Jacob Pechenik sont parents de deux enfants. Elsie Otter, née en juillet 2015, et Charlie Wolf, né en mai 2017.