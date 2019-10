Zooey Deschanel : Son mari Jacob Pechenik dépose la demande de divorce

C'est officiel ! Zooey Deschanel et Jacob Pechenik seront bientôt divorcés. Neuf mois après leur rupture, le producteur de 47 ans vient de déposer une demande de divorce auprès du tribunal de Los Angeles, rapporte le site Page Six. La raison invoquée ? "Des différends irréconciliables", soit la motivation usuelle dans les procédures de divorce aux Etats-Unis. Il réclame également la garde légale et alternée de leurs deux enfants, Elsie Otter, 4 ans, et Charlie Wolf, 2 ans.

Le couple, marié en secret en 2015, a rompu après quatre ans de vie commune. Séparés depuis le mois de janvier, ils n'ont annoncé cette séparation que le 6 septembre 2019 via un communiqué. "Après de nombreuses discussions et une longue réflexion, nous avons décidé que nous sommes mieux en tant qu'amis, associés et parents qu'en tant que partenaires", pouvait-on lire. Nous restons investis dans nos affaires, nos valeurs et surtout nos enfants. Merci de respecter notre vie privée pendant cette période."

Moins d'une semaine plus tard, la star de New Girl s'affichait main dans la main avec son nouveau boyfriend Jonathan Scott, l'animateur de l'émission de télé réalité immobilière Property Brothers. Une relation devenue officielle sur Instagram le 21 octobre 2019 quand l'actrice postait une photo sur son compte où on la voyait dans les bras de Jonathan Scott, entourés de la troupe de Halloween Horror Nights, un spectacle horrifique proposé par Universal Studios.