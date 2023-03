Diaporama : "Bianca te ressemble" : Elsa Wolinski, ce que sa fille a pris de son père assassiné tragiquement

Il y a d'abord eu la tragique mort de son père le dessinateur Georges Wolinski, tué dans l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015. Elsa Wolinski et ses filles Lila et Bianca - Arrivées à la bénédiction en hommage à Maryse Wolinski en l'église Saint Eustache à Paris le 15 décembre 2021. Maryse rejoint son mari Georges, assassiné de sang froid lors de l'attentat dans les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

Puis, à la fin de l'année 2021, la mort de sa mère, Maryse Wolinski, décédée le 9 décembre à l'âge de 78 ans, d'un cancer au poumon. Marion Cotillard, Elsa Wolinski (fille de Georges et Maryse Wolinski) - Marche pour le futur entre la place de la Bastille et la place de la République à Paris, France, le 09 avril 2022. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

Lors des obsèques, le 15 décembre, c'est accompagnée de ses filles qu'Elsa Wolinski a pu lui faire son dernier adieu. Elsa Wolinski et ses filles Lila et Bianca - Sorties de la bénédiction en hommage à Maryse Wolinski en l'église Saint Eustache à Paris le 15 décembre 2021. Maryse rejoint son mari Georges, assassiné de sang froid lors de l'attentat dans les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

6 / 18