Diaporama : "C'est malpoli Meg" : Gros coup de gueule du prince William, Meghan Markle se rebelle, Harry très déçu

1 / 24 "C'est malpoli Meg" : Gros coup de gueule du prince William, Meghan Markle se rebelle, Harry très déçu

2 / 24 Le prince Harry et son frère, le prince William, se sont éloignés après une dispute entre leurs femmes, Kate Middleton et Meghan Markle. Le prince de Galles William, la princesse de Galles Kate Catherine Middleton, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 24 Un épisode raconté par le prince Harry dans son livre Spare. Interview du prince Harry pour la chaine ITV © BestImage, JLPPA / Bestimage

4 / 24 Il raconte qu'ils se sont retrouvés tous les 4 pour le thé chez Kate Middleton et le prince William avant que la situation ne dégénère. Le prince William, duc de Cambridge, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge (enceinte), le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle assistent au premier forum annuel de la Royal Foundation qui se tient à Aviva le 28 février 2018 à Londres, en Angleterre. Sur le thème "Faire la différence ensemble", l'événement présentera les programmes lancés ou initiés par la Royal Foundation. © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 24 William aurait pointé le doigt vers Meghan Markle, la mettant en colère. Interview du prince Harry pour la chaine ITV © BestImage, JLPPA / Bestimage

6 / 24 Le prince Harry, quant à lui, explique sa déception d'en être arrivé là. Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - Sortie - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

7 / 24 Les deux couples ne se sont jamais vraiment réconciliés. Le prince de Galles William, la princesse de Galles Kate Catherine Middleton, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022 © BestImage, Agence / Bestimage

8 / 24 Le prince Harry esquive la question lors d'une interview à la télévision britannique sur le couronnement de son père. © BestImage, JLPPA / Bestimage

9 / 24 Bande-annonce de l'interview du prince Harry, duc de Sussex, par Anderson Cooper pour l'émission "60 Minuts" qui sera diffusée le 8 janvier 2023, deux jours avant la sortie de l'autobiographie du prince "Spare" ("Le Suppléant"). L'interview a été réalisée dans une demeure proche de celle du prince Harry en Californie. Le 4 janvier 2023. © BestImage, JLPPA / Bestimage

