"C'est malpoli Meg" : Gros coup de gueule du prince William, Meghan Markle se rebelle, Harry très déçu

La rumeur a couru pendant plusieurs mois avant que le prince Harry ne rompe brutalement ses engagements auprès de la famille royale : les deux fils de Charles III étaient en froid, leurs femmes ne s'entendaient plus, la fratrie qui semblait insubmersible était sur le point de couler. Un bruit de couloir qui s'est révélé exact : depuis 2020, les frères ne se parlent plus, l'un supportant mal les nombreuses révélations dans la presse de son cadet, l'autre que son aîné l'ai "trahi" selon lui.

Des tensions qui ont débuté peu de temps après l'arrivée de Meghan Markle dans la famille et qui se sont encore accrues lors du mariage de l'actrice américaine avec le prince Harry. Alors, selon ce que celui-ci écrit dans ses mémoires (Spare ou Le Suppléant), la jeune femme a décidé de mettre le sujet sur la table, lors d'une rencontre privée chez son beau-frère William et sa belle-soeurKate, où elle mentionne d'abord un "malentendu qui s'est produit presque sans qu'on le remarque".

"Kate avait cru que Meg voulait profiter de ses contacts dans la mode. Mais Meg avait les siens. Peut-être n'étaient-elles pas parties du bon pied ?", explique-t-elle en premier à sa belle-soeur, avant de remettre sur la table leur dispute (désormais célèbre !), au sujet des "infernales robes des demoiselles d'honneur". Mais la duchesse de Cambridge en a gros sur le coeur, raconte Harry, qui dévoile que celle-ci attendait "des excuses de sa femme".

William a pointé le doigt vers Meg

"Pour quoi ? a demandé Meg. Tu t'es montrée blessante, Meghan. Quand ? Dis-le-moi, s'il te plaît", aurait supplié la mère d'Archie et Lilibet. "Je t'ai dit que je ne me souvenais pas de quelque chose, et tu m'as répondu que c'étaient mes hormones", aurait alors répondu Kate Middleton, visiblement très en colère de cette mention à ses hormones faite durant "un coup de fil".

"Oh ! Oui ! Je m'en souviens !, s'est exclamée Meg. Je t'ai dit que tu avais un bébé dans le cerveau. Parce que tu venais d'avoir un bébé. Les hormones. Kate a écarquillé les yeux : Oui. Tu m'as parlé de mes hormones. On n'est pas assez proches pour que tu me parles de mes hormones !", se souvient le fils du roi Charles du dialogue entre les deux femmes. Meghan se serait alors excusée, rappelant que c'est la façon dont elle "parle à ses copines". Mais William aurait alors choisi ce moment pour s'en mêler.

"Willy a pointé le doigt vers Meg. C'est malpoli, Meg. Ici, en Grande-Bretagne, ça ne se fait pas", un geste que Meghan n'a pas vraiment apprécié : "Arrête de pointer ton doigt sur moi, s'il te plaît". Pendant la dispute, le fils de Charles III raconte d'autres griefs, des histoires de plan de table du mariage de Pippa Middleton, ou de cadeaux, et se désole que leur relation en soit arrivée là. Les deux couples, cependant, se quittent en "s'embrassant". Une trêve qui ne durera pas, puisqu'à peine un an plus tard, le couple de Sussex a finalement quitté Londres pour la Californie, où ils vivent toujours...